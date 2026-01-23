Guillaume Marie, Louise Rose, et Samuel Deshayes, nouveaux membres de l'Oulipo (Actualitte.com)

Dûment signalé par Actualitte.com :

Dans un communiqué de son président, Hervé Le Tellier, l'Ouvroir de littérature potentielle, lors de sa réunion n˚783 du 14 janvier 2026, a coopté à l’unanimité trois nouveaux membres : Guillaume Marie, Louise Rose, et Samuel Deshayes.

"Au sein de l’Oulipo, on met en pratique, mais en inversant le paradigme de Groucho Marx : lui qui ne voudrait pas faire partie d’un club qui l’accepterait serait — peut-être – à ce titre éligible à l’Oulipo. Un futur membre ne peut pas simplement postuler ou demander à intégrer l’Ouvroir. Il semblerait que toute démarche explicite de demande rendrait la candidature ineligible : demander à devenir oulipien empêche paradoxalement d’être élu.

« L’Oulipo compte désormais 44 membres, dont 26 sont excusés pour cause de décès. La qualité d’Oulipien, d’Oulipienne, qu’ils ont acceptée, leur est désormais acquise. Elle ne se perd jamais, ni l’exclusion ni la démission n’étant tolérées », indique Hervé Le Tellier dans un message adressé à la rédaction. […]."

Lire la suite…