Dystopies/Utopies. Un dossier d'en-attendant-nadeau.fr

Portées par l’idée qu’elles étaient particulièrement à même de parler de notre monde, actuel et à venir, les dystopies se sont multipliées depuis une dizaine d'années. Cette prolifération a diversifié le genre hors de la description romancée d’une société totalitaire, à la 1984 d’Orwell ou Nous autres de Zamiatine. Dans la décennie écoulée, les dystopies ont même eu tendance à muter en utopies post-apocalyptiques, chargées d’élan propre à enjamber l’effondrement.

