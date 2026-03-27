Séminaire du Centre de Recherche sur la Théorie et l'Histoire du Théâtre (Sorbonne nouvelle)

La prochaine séance du séminaire du Centre de Recherche sur la Théorie et l’Histoire du Théâtre aura lieu le vendredi 3 avril 2026, de 14h à 16h, en salle A608, au campus Nation de l'Université Sorbonne Nouvelle (8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris, métro Nation).

Nous aurons le plaisir d’y accueillir Céline Candiard qui présentera son ouvrage Molière au travail. Écrire pour une troupe (éd. Hermann, 2025).

La séance suivante du séminaire se tiendra le vendredi 19 juin 2026 (même horaire, même salle) : Antoine Pignot présentera sa thèse en cours, L'Esthétique de la grâce dans le théâtre classique.