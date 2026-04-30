"Territoires en métamorphoses". Journées Doctorales du laboratoire Litt&Arts (Grenoble)

« Territoires en métamorphoses ». Journées Doctorales du laboratoire Litt&Arts

20 et 21 mai 2026, Maison des Langues et des Cultures (Université Grenoble Alpes)

Évènement ouvert à toutes et tous, organisé par Elise Clerteau (Université Grenoble Alpes), Koffi-Félix Kouakou (Université Grenoble Alpes), Mathilde Gansemer (Université Grenoble Alpes) et Louise Micouin (Université Grenoble Alpes).

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Programme

Mercredi 20 mai 2026

8h30. Accueil des participants et participantes

9h. Présentation et introduction théorique des Journées par le comité d’organisation

Session 1. Mutations et hybridités territoriales

9h30. Romane Carrière, ENS de Lyon : « Territoires dévastés et corps territoires dans les fictions cinématographiques brésiliennes contemporaines »

10h. Alice Guillot-Lefeuvre, Université Lumière Lyon 2 : « Création, condamnation et contamination : métamorphoses des espaces face aux monstres dans le cinéma français contemporain »

10h30. Sebastian Acevo, Université de Strasbourg : « La métamorphose des régions de l'économie d’enclave dans la littérature latino-américaine de la première moitié du XXe siècle : de la représentation de territoires emblématiques du progrès aux décors cauchemardesques de l’exploitation et du sous-développement »

– Temps d’échange –

11h30. Estelle Boucheron, Université de Strasbourg : « Cartographie, photographie et récit en interaction : métamorphoses et circulations sémantiques dans un travail de recherche-création », intervention suivie par une visite de l’exposition Zone sensible

Session 2. Métamorphoses attentionnelles

14h. Marie Rault, Université Grenoble Alpes : « Ce que voient les seuils : hétérotopies perceptives et contre-paysages dans la poésie de Flora Devatine et Vera Duarte »

14h30. Valentina Morales, Université de Lille : « Un jardin des gestes : (dé)composer à l’intérieur d’un territoire universitaire »

– Temps d’échange –

15h30. Germain Ducros, Université du Québec à Montréal : « Danser le corps-territoire : une pratique de métamorphoses de nos relations »

16h. Juliette Meulle, Université Paris 8 et Université-Montpellier Paul Valéry : « Entrer en paysage : pour une dramaturgie des superpositions géographiques et sonores »

– Temps d’échange –

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Jeudi 21 mai 2026

8h30. Accueil des participants et participantes

Session 3. Territoires sensibles, territoires en mouvement

9h. Bénédicte Vidor, Paris-Nanterre : « La fonction du territoire, au cœur des débats évolutionnistes et politiques du XIXe siècle : Darwin versus Nietzsche »

9h30. Anna Dodier, Université de Poitiers et Université Sorbonne Nouvelle : « Les territoires sensibles du cinéma de Lucrecia Martel »

– Temps d’échange –

10h30. Karina Karaeva, ENS Paris : « Déplacements linguistiques et métamorphoses du sens dans le cinéma post-soviétique »

11h. Chama Elazouzi, Université de Fès : « Du territoire vécu au territoire numérique : imaginaires linguistiques et nouvelles perceptions de l’espace sur les réseaux sociaux marocains »

– Temps d’échange –

Session 4. Matérialité et minéralité

13h30. Mathilde Gansemer, Université Grenoble Alpes : « Filmer une montagne en mouvement : adaptation du processus de création aux rythmes des décors en métamorphoses »

14h. Jeanne Montanvert, Université Grenoble Alpes : « Les métamorphoses du monde minéral : la géosolidarité appliquée à la littérature alpine »

– Temps d’échange –

Session 5. Échange avec l’écrivaine Emmanuelle Salasc (15h-17h)

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Comité scientifique

Claire Allouche (Université Grenoble Alpes), Guillaume Bourgois (Université Grenoble Alpes), Laurence Buson (Université Grenoble Alpes), Fabienne Costa (Université Grenoble Alpes), Laurent Demanze (Université Grenoble Alpes), Delphine Gleizes (Université Grenoble Alpes), Isabelle Krzywkowski (Université Grenoble Alpes), Maud Lecacheur (Université Grenoble Alpes), Agathe Salha (Université Grenoble Alpes).

Avec le soutien de l’Université Grenoble Alpes, du laboratoire Litt&Arts et de l’École Doctorale LLSH.

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Image de présentation © Copyright Ray Bird, Soil Erosion, River Severn, nr Fretherne, Gloucestershire 1996.