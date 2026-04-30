Université thématique Antiqui.TXTes - Sciences des Textes Anciens et Humanités Numériques 2026 (Lyon)

Après le succès d'une première école thématique organisée grâce à « Antiqui.TXTes – Sciences des Textes Anciens et Humanités Numériques », dispositif coordonné par Pascale Paré-Rey (MCF-HDR en langue et littérature latines) assistée d'Inès Burri (ingénieur d'études en production, traitement, analyse de données et enquêtes), une deuxième édition aura lieu à Lyon du 1er au 3 septembre 2026 sous la forme d'une université thématique. Elle comportera des conférences, des cas pratiques, des ateliers et des tables rondes sur l'édition numérique autour de trois thématiques :

L'édition numérique en théorie et en pratique

Outils pour l'édition numérique et pour les sciences des textes anciens

Édition numérique : questions juridiques et enjeux éditoriaux et scientifiques

L'inscription est obligatoire pour participer à l’université thématique. Merci de remplir le formulaire de pré-inscription prévu à cet effet ouvert jusqu'au 5 juin. La participation étant limitée à 35 personnes, un mail vous sera envoyé ultérieurement pour valider ou non votre inscription définitive.

Les frais de transport et d’hébergement, ainsi que tous les déjeuners et le dîner du mercredi 2 septembre sont pris en charge. Si le nombre de demandes venait à dépasser notre capacité de financement, la prise en charge serait accordée en priorité aux participants présents sur l’ensemble des trois journées.