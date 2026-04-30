Le jeu de rôle à l’ère de ses mutations : économie, créations et usages (Université Sorbonne Paris Nord)

Le Fonds Patrimonial du Jeu de Société (FPJS) de l’Université Sorbonne Paris Nord organise deux journées d’études les jeudi 18 juin et vendredi 19 juin 2026 consacrées au jeu de rôle et à son économie.

Depuis plus d’une décennie, le jeu de rôle connaît un regain d’intérêt, avec une transformation profonde de ses circuits de création, de production, de diffusion et de consommation. L’économie du jeu de rôle, longtemps marginale, artisanale et ancrée dans les logiques de passion et de bénévolat, s’est progressivement professionnalisée, sans pour autant perdre sa dimension communautaire.

En 2025, les campagnes de financement participatif, les chaînes YouTube spécialisées, les actual play, les boutiques de jeux, les plateformes de vente numériques (comme Itch.io ou DriveThruRPG), les conventions hybrides (physiques/numériques), ainsi que les réseaux sociaux, façonnent un nouvel écosystème. Celui-ci interroge les statuts des auteur·rice·s, les modèles économiques viables, les tensions entre amateurs et professionnels, ainsi que les représentations sociales de ce loisir à la croisée de la culture populaire, du numérique et de l’économie créative.

Ces deux journées d’étude visent à interroger l’économie actuelle du jeu de rôle, en mettant en lumière les acteurs, les pratiques, les outils et les discours qui la structurent.

Programme:

Jeudi 18 juin 2026

9h30-10h10 John Doe : 20 ans d’édition de jeu de rôle - Emmanuel Gharbi (auteur et éditeur de jeux de rôle, gérant des éditions John Doe)

10h10-10h50 Être éditeur de jeu de rôle aujourd’hui, un métier aux mille facettes : le cas 2d Sans Faces - Sanne Stijve (éditeur, éditions 2D Sans Faces)

Pause

11h-11h40 3 ans de Rayon Alternatif, retour d’expérience - Cendrones, Eugénie & Milouch (auteur·ices, éditeur·ices du collectif Le rayon Alternatif)

11h40-12h20 JdR solo - Jérôme Mioso (auteur et chef de projet Les Fondations de l’imaginaire)

Pause méridienne

13h20-14h20 Table-ronde : Illustrer en JdR - Loïc Muzy (illustrateur) / Clément De Ruyter (illustrateur) / Mathilde Marlot (illustratrice)

Pause

14h30-15h10 Evolution des cartes de jeu de rôle : fonctions, formats & pratiques - Coralie David (chercheuse, éditrice, auteure, éditions Lapin Marteau) & Jérôme Larré (éditeur, chercheur, auteur, édition Lapin Marteau)

15h10-15h50 Traduire et localiser des jeux de rôle : retour d’expérience sur les enjeux culturels, ludiques & économiques - Sanne Stijve (éditeur, éditions 2D Sans Faces)

Pause

16h-17h Table-ronde : L’imaginaire confronté à la réalité : devenir auteur de jeu de rôle - Damien Coltice (auteur et éditeur, éditons Rôliskatonic), Damien Simon (auteur et éditeur, Walpurgis Éditions), Trickytophe (auteur de jeu de rôle, associé chez Book in Game)



Vendredi 19 juin 2026 :

9h30-10h10 Utiliser la musique comme système de jeu - Nathalie Siacco (étudiante en Master 2 de Musicologie, Université Paul Valéry de Montpellier)

10h10-10h50 La musique utilisée comme élément de gameplay dans le jeu de rôle - Coralie David (chercheuse, éditrice, auteure, éditions Lapin Marteau) & Jérôme Larré (éditeur, chercheur, auteur, édition Lapin Marteau)

Pause

11h-11h40 L’indépendance française : approches artistiques, économiques et éthiques des auteurs de jeu de rôle - Guillaume Rioult (chercheur indépendant en sciences du jeu) & Thibaut Rioult (chargé de recherches FNRS au Centre de recherche en cinéma et arts du spectacle (CiASp) de l’Université libre de Bruxelles)

11h40-12h20 La distribution du jeu de rôle en magasin : comprendre les enjeux et les blocages - Jérôme Mioso (distributeur à destination des professionnels du jeu - Néoludis)

Pause méridienne

13h20-14h La représentation du jeu de rôle dans les presses nationales finlandaise et suédoise depuis 2010 - Martin Carayol (traducteur, chargé de cours à l’INALCO)

14h-14h40 Jeux de genre : Place(s) du queer dans l’actual play contemporain - Willem Hardouin-Zanardi (doctorant, Sorbonne Université)

Pause

14h50-15h30 La figure du meneur de jeu professionnel dans le paysage du jeu de rôle contemporain en France - Christophe Chelabi (meneur de jeu professionnel, intervenant Universitaire sur les pratiques culturelles du jeu de rôle)

15h30-16h10 Plume du Phénix : retour d’expérience sur la création d’un restaurant à JdR à Paris - Math le Tavernier ( restaurateur et meneur de jeu professionnel)

Pause

16h20-17h20 Table-ronde de clôture : Perspectives sur l’édition rôliste contemporaine - Stephan Barat (président de Book In Game), Damien Coltice (auteur et éditeur, éditons Rôliskatonic), Laura Hoffmann (édition, crowdfunding et production JdR), Jack Machillot (responsable publications, éditions Pattern Recog)



Informations pratiques

Si vous souhaitez assister à ces journées d’études, merci de vous inscrire au préalable à l’adresse suivante : olivier.merly@univ-paris13.fr

Lieux

Amphi 7 - Université Sorbonne Paris Nord, Campus de Villetaneuse, 99 avenue Jean-Baptiste Clément

Villetaneuse, France (93)

Coordonnées GPS

Latitude 48.9561507

Longitude 2.3412625999999364

Comment venir ?

En voiture:

À partir de Paris

Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille, puis Sortie N°2 (Saint-Denis – Stade de France), puis direction Villetaneuse Université



En transport en commun:

À partir de Paris

Train ligne H, de la Gare du Nord (quais 30 à 36), jusqu’à la gare d’Epinay-Villetaneuse.

En Gare du Nord, suivre l’une des directions Persan-Beaumont, Valmondois, Monsoult-Maffliers ou Pontoise en vérifiant, sur le quai de départ, que le train s’arrête en gare d’Epinay-Villetaneuse.

En Gare d’Epinay-Villetaneuse, sortie côté Villetaneuse puis prendre la ligne T11 en direction du Bourget et descendre à l’arrêt Villetaneuse-Université.

Ou, toujours en Gare d’Epinay-Villetaneuse, prendre le bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université paris 13.

Vous pouvez également emprunter le Tramway T8 à partir de Saint-Denis Porte de Paris (M13) et descendre au terminus Villetaneuse Université.