Bilan du séminaire exploratoire CDP18, Presse et théâtre au XVIIIe s. (Sorbonne nouvelle & en ligne)

Bilan du séminaire exploratoire CDP18 - Demi-journée d'étude.

Université Sorbonne Nouvelle - Campus Nation (8 avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris) - Salle A607

Mardi 26 mai, 14h30-17h30

Rendez-vous mensuel depuis 2021, le séminaire exploratoire de recherche CDP|18 dédié aux liens pluriels et complexes entre la presse et le théâtre au 18e siècle a accueilli plus de 40 chercheur·ses dont les contributions seront prochainement réunies au sein d'un volume collectif. Après cinq ans de travaux, le temps est venu de marquer un point d'étape.

Cette demi-journée d'étude offrira une session conclusive à cette expérience collective par trois communications qui nous feront sortir de la France pour penser la critique dramatique en Europe et dans la francophonie extra-européenne. Elle permettra aussi de réfléchir collectivement au bilan ainsi qu'aux nouvelles voies d’enquête que nous souhaiterions poursuivre dans les années à venir. Nous aurons l’immense plaisir d’entendre les communications d’Ulla Kallenbach qui discutera de la naissance de la critique dramatique professionnelle au Danemark à travers le journal Den Dramatiske de Peder Rosenstand-Goiske entre 1771 et 1773. Cette communication sera en anglais. Alexeï Evstratov discutera des Spectateur.ice.s, périodiques, critique et de leurs constellations à Saint-Pétersbourg à la fin du 18ème siècle. Jeffrey M. Leichman partagera son enquête sur la place de la presse francophone à la Nouvelle-Orléans au début du 19e siècle comme source pour l’étude de la programmation théâtrale au moment où la Louisiane devient territoire américain.

Il sera possible de participer en ligne à cette rencontre. Après un temps de discussion collective, la demi-journée sera suivie d'un moment de convivialité avec les présent·es.

Organisation : Sara Harvey, Jeanne-Marie Hostiou, Sophie Marchand.