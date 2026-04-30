Les Lumières et la fabrique de la modernité (Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève)

La journée se tient à l'issue du séminaire annuel coorganisé par les Départements de français et d'Histoire moderne de l'Université de Genève

Programme…

8h30 Accueil et introduction

Fabrice Brandli et Martin Rueff

9h00 Voltaire et Mahomet, un fantasme oriental ? Kévin Brandt, Benoît Gorce, Thomas Martin

9h30 Penser le différentialisme racial au temps des Lumières Anne-Sophie Guc, Théa Latella

10h00 Le mot «perfectibilité». Enquête sur le progrès (1750-1793) Olivier Mathieson

10h30 Discussion et pause

11h15 Albertine Necker de Saussure, une héritière des Lumières ? Carole Hediger, Anastasia Perillo, Marine Strobino

11h45 Voltaire à l’épreuve de la guerre industrielle (1914-1918 et 1939-1945) Sylvain Millan

12h45 Déjeuner

14h00 Des colons éclairés ? Les Lumières à Saint-Domingue Teo Frei

14h30 Marcher et être présent :

la résistance chez Rousseau et Marina Abramovic

Tara Lazovic, Matilde F. Lopes 15h00 Discussion et pause

15h45 Les Tronchin contre Rousseau ? Correspondances, réseaux et opinion publique

Eva de Coulon, Jade Riss

16h15 La figure du soldat chez Rousseau Laura Iseni, Alexandre Ulmann

16h45 Hannah Arendt et la Révolution : Rousseau, Robespierre, le totalitarisme Randy Calame-Rosset

17h15 Discussion