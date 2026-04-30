Les Lumières et la fabrique de la modernité (Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève)
La journée se tient à l'issue du séminaire annuel coorganisé par les Départements de français et d'Histoire moderne de l'Université de Genève
8h30 Accueil et introduction
Fabrice Brandli et Martin Rueff
9h00 Voltaire et Mahomet, un fantasme oriental ? Kévin Brandt, Benoît Gorce, Thomas Martin
9h30 Penser le différentialisme racial au temps des Lumières Anne-Sophie Guc, Théa Latella
10h00 Le mot «perfectibilité». Enquête sur le progrès (1750-1793) Olivier Mathieson
10h30 Discussion et pause
11h15 Albertine Necker de Saussure, une héritière des Lumières ? Carole Hediger, Anastasia Perillo, Marine Strobino
11h45 Voltaire à l’épreuve de la guerre industrielle (1914-1918 et 1939-1945) Sylvain Millan
12h45 Déjeuner
14h00 Des colons éclairés ? Les Lumières à Saint-Domingue Teo Frei
14h30 Marcher et être présent :
la résistance chez Rousseau et Marina Abramovic
Tara Lazovic, Matilde F. Lopes 15h00 Discussion et pause
15h45 Les Tronchin contre Rousseau ? Correspondances, réseaux et opinion publique
Eva de Coulon, Jade Riss
16h15 La figure du soldat chez Rousseau Laura Iseni, Alexandre Ulmann
16h45 Hannah Arendt et la Révolution : Rousseau, Robespierre, le totalitarisme Randy Calame-Rosset
17h15 Discussion