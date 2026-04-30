Conversation avec Denis Guénoun autour du livre Homosexualité transcendantale (Librairie Tschann, Paris)

La librairie parisienne Tschann invite

Denis Guénoun

à une conversation autour de son livre Homosexualité transcendantale, récemment paru chez Vrin dans la collection "La vie morale".

Il s'entretiendra avec



Patricia Sustrac, présidente de l'association Les Amis de Max Jacob (Dictionnaire Max Jacob, Classiques Garnier 2025)

et Ismael Jude, docteur en philosophie (Deleuze, La Méthode de dramatisation, Sils-Maria 2012), et romancier (Une vie de jasmin, Verticales 2026).

La séance aura lieu le dimanche 7 juin à 15h.

à la Librairie Tschann, 152 bd du Montparnasse, 75006 Paris (+33 1 43 45 42 05).

L'entrée est libre.

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L'essai de Denis Guénoun entreprend de formuler et d’étayer une hypothèse sur l’homosexualité – envisagée, selon un point de vue situé, dans son expérience masculine. Une telle forme de vie est considérée, non comme une particularité de certains individus, mais comme un événement survenant à l’humain. À partir d’un libre dialogue avec Platon, et à travers des lectures portant sur Proust, le rapport Sartre-Genet, ou le dramaturge Jean-Luc Lagarce, l’ouvrage propose un usage décalé du concept de transcendantal, pour tenter de rendre compte de ce que peut signifier l’amour entre hommes (ou entre femmes, mais il y faudrait une autre étude) comme donnée et projet anthropologiques. Il retrouve là une surprenante intuition déjà formulée par le poète américain Whitman : l’attribution d’une portée historique et politique à la « camaraderie d’amour » .

Table des matières…

Lire sur Fabula la Note liminaire de l'ouvrage…

Denis Guénoun, docteur en philosophie (Strasbourg) et en théologie (Genève), est professeur émérite de Sorbonne université (Lettres). Également homme de théâtre, il est l’auteur de multiples ouvrages dramatiques, philosophiques et littéraires.

Site de l'auteur…