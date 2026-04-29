Madame de Sévigné. Lettres parisiennes. Exposition au Musée Carnavalet (Paris)

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris présente une exposition consacrée à Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné (1626-1696), à l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance.

Conçue avec l’appui d’un comité scientifique composé de spécialistes de l’œuvre et de la période, l’exposition se fonde sur le renouvellement de l’approche critique consacrée à l’épistolière et réunit plus de 200 œuvres, peintures, objets, dessins, provenant des collections du musée, d’importantes collections publiques françaises et de collections particulières.

Marie de Rabutin-Chantal naît à Paris, place Royale (actuelle place des Vosges) le 5 février 1626. Issue d’une famille d’ancienne noblesse bourguignonne par son père, elle est élevée à Paris par ses grands-parents maternels, les Coulanges, qui lui assurent une excellente éducation, rare pour une jeune fille. En 1644, elle épouse Henri de Sévigné, gentilhomme breton, dont elle aura deux enfants : Françoise-Marguerite et Charles. La mort de son mari, tué en duel en 1651, la laisse veuve à vingt-cinq ans.

Ouverture de l'exposition du mardi au dimanche de 10h à 17h45.



Dernière entrée dans l'exposition à 16h45.

Fermeture le lundi et certains jours fériés.

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Vivant entre le quartier du Marais à Paris et ses terres des Rochers en Bretagne, Madame de Sévigné participe aux cercles lettrés les plus raffinés de la capitale, dont ceux de la marquise de Rambouillet et de Mademoiselle de Scudéry. Elle prend part à l’élaboration de la culture galante qui s’épanouit alors en art de vivre et influence la littérature et les arts.

La majeure partie de la correspondance conservée de Madame de Sévigné est constituée des lettres envoyées à sa fille, mariée en 1669 au comte de Grignan et partie vivre en Provence. La Correspondance éditée constitue aujourd’hui à la fois une œuvre qui figure parmi les classiques de la littérature française et un document essentiel pour la connaissance de l’histoire des idées, des mœurs et des événements de cette période.

Au sein de l’hôtel Carnavalet où vécut la célèbre Parisienne de 1677 à sa mort en 1696, cette exposition revient sur la vie de Madame de Sévigné à Paris, à un moment où la ville connaît d’importantes transformations.

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Commissariat général

Valérie Guillaume, conservatrice générale, directrice du musée Carnavalet - Histoire de Paris

Commissariat scientifique

Anne-Laure Sol, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du département des peintures et vitraux au musée Carnavalet - Histoire de Paris

Commissaire associé :

David Simonneau, chargé des dessins du cabinet des Arts graphiques au musée Carnavalet - Histoire de Paris

Avec la collaboration de :

Nathalie Freidel, conseillère scientifique, professeure au département de Langues et de Littératures, Université Wilfrid Laurier, Waterloo, Canada

Comité scientifique

Jean-Marc Chatelain, directeur de la réserve des livres rares, Bibliothèque nationale de France

Nicolas Courtin, chef du service de la conservation et des technologies numériques, Archives de Paris

Laure Depretto, maîtresse de conférences, Université d’Orléans

Aurore Evain, autrice, comédienne, metteuse en scène et historienne du théâtre

Geneviève Haroche-Bouzinac, Professeure émérite, Université d’Orléans

Hubert Hazebroucq, chorégraphe, danseur, chercheur, directeur de la compagnie Les Corps Éloquents

Thierry Sarmant, archiviste paléographe, conservateur, Archives nationales

Mélanie Traversier, professeure d’histoire moderne, Université de Lille, comédienne

L’exposition est réalisée avec la participation exceptionnelle de la Bibiliothèque nationale de France et du musée du Louvre.

Exposition réalisée avec le soutien de :