Revue Place de la Sorbonne : lectures de poésie contemporaine

La revue de poésie Place de la Sorbonne vous invite à fêter la parution de son numéro 15 le jeudi 4 juin à 19h00.

Accueillie par la délégation Wallonie-Bruxelles dans le magnifique Hôtel de Wignacourt, la soirée rendra hommage au poète belge Christian Hubin, récemment disparu. Elle permettra d’entendre des lectures de poètes contemporains francophones, ainsi qu’une sélection d’œuvres de jeunes poètes roumains. Des improvisations musicales ponctueront la soirée, qui se terminera par des échanges autour d’un buffet.

L'entrée est gratuite sur réservation.

Soirée organisée par la revue Place de la Sorbonne de Sorbonne Université Presses, avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. En partenariat avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris.