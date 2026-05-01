Aux sources du Pétrarquisme français. Interactions franco-italiennes dans les Lettres et les Arts, XIVe – début XVIe s. (Tours & en ligne)

Colloque international :

« Aux sources du pétrarquisme français.

Interactions franco-italiennes dans les Lettres et les Arts

(XIVe – début XVIe siècle) »

Bien antérieure à l’apogée du pétrarquisme au XVIe siècle, la circulation des œuvres de Pétrarque entre l’Italie et la France dépasse la simple transmission textuelle : elle s’inscrit dans un dialogue polymorphe où traductions linguistiques et réinterprétations matérielles se nourrissent mutuellement. Dès le XIVe siècle, les manuscrits enluminés, circulant entre les scriptoria italiens et français, agissent comme de véritables palimpsestes culturels. Chaque médium actualise une mémoire partagée, dans laquelle l’Italie et la France négocient leurs identités. Ce colloque se propose d’explorer ces translations, des traductions littérales aux transpositions iconographiques, pour révéler comment, bien avant l’âge d’or du Pétrarquisme français, une admiration pour le probatus auctor italien s’est diffusée dans la France médiévale, dans sa culture au sens large, littéraire et matérielle. En croisant les disciplines (histoire de l’art, littérature, codicologie et bibliographie matérielle), l’objectif du colloque est d’explorer l’ante quem du pétrarquisme renaissant, qui ne réside pas seulement dans la réception de tel ou tel texte remarquable (De remediis, Trionfi, Canzoniere), mais dans l’entrelacement des supports et la multiplication, sur le temps long, des échanges textuels, matériels et visuels. L'ambition est de montrer comment la “translation”, à la fois traduction et transfert, a permis aux deux pays de co-construire, entre les “deux Renaissances”, l’italienne et la française, un imaginaire partagé, jetant ainsi les bases d’un pétrarquisme étendu destiné à influencer toute l’Europe.

Objectifs du colloque et objets privilégiés d’étude :

- Interroger les prémices textuelles et matérielles du pétrarquisme, en croisant l’étude de manuscrits mono- ou bilingues, les programmes iconographiques et les objets d’art.

- Cartographier les réseaux (ateliers, cours, marchands) ayant permis ces transferts, des scriptoria lombards aux cours bourguignonnes.

- Analyser les mécanismes d’appropriation : comment les supports façonnent la réception des motifs littéraires et des imaginaires culturels, transformant un récit en emblème ou en outil de moralisation.

- Translations linguistiques et culturelles (traductologie, critique textuelle, histoire littéraire).

- Manuscrits uniques et hybrides (codicologie, enluminure).

- Objets d’art et transferts techniques (histoire de l’art, histoire de la culture).

- Iconographie (histoire de l’art, enluminure, gravure, codicologie et bibliographie matérielle).

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Organisateurs : Silvère Menegaldo, Sabrina Ferrara, Alessandro Turbil.

Liste des participants : Johannes Bartuschat (Universität Zürich), Romana Brovia (Università Pegaso), Sabrina Ferrara (Université de Tours-CESR), Daphne Grieco (Scuola Superiore Meridionale), Sandrine Hériché-Pradeau (Sorbonne Université), Luca Marcozzi (Università Roma Tre), Silvère Menegaldo (Université de Tours-CESR), Giulia Puma (Université Côte-d'Azur / Collège Sévigné), Paolo Rigo (Università Roma Tre), Paolo Santagata (Università di Napoli Federico II), Alessandro Turbil (Universität Zürich).