La littérature est dans le pré : médiations en ruralités. Journée interprofessionnelle (Poitiers)

La prochaine édition de la Journée Interprofessionnelle, organisée chaque année par les étudiant.es de deuxième année du master Livres et médiations, édition, commercialisation et vie littéraire de l’université de Poitiers, se tiendra le 12 mai 2026 à la Bibliothèque départementale de la Vienne (2 Rue William Booth, 86000 Poitiers). L’évènement sera ouvert au grand public sur inscription, l’accueil se fera à 9h et la journée se clôturera à 17h30. L’inscription est disponible via le QR code en bas de l’affiche ou via notre site internet.

Ce sera l’occasion pour les étudiant.es de créer du lien entre elleux et les professionnel.les du livre. Cette année, les rencontres seront sur le thème de la médiation littéraire dans les ruralités. Plusieurs sujets y seront abordés autour de tables rondes animées par les étudiant.es : définitions, idées reçues sur les ruralités et activités culturelles mises en place pour entretenir l’accès à la culture et aux livres dans les milieux ruraux. À travers ce projet, le master Livres et médiations cherchera à créer un échange de connaissances et d’expériences et des pistes de réflexion pour toustes les acteurices présent.es.

Programme :

9h45 : Définir les ruralités

Pascal Chauchefoin, maître de conférences en sciences économiques et directeur scientifique de l’espace Mendès France.

10h45 : Quelles actions possibles pour les ruralités ?

François Rosfelter, directeur de la Bibliothèque départementale de la Vienne. Jacques Deville, conseiller pour le livre, la lecture, les archives et les langues de France à la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

13h30 : Les espaces hybrides au cœur des ruralités

Gilles Boizeau, éditeur aux éditions La Bouinotte.

Tangui Le Bolloc’h, lecteur-formateur du Tiers-Lieu Le Clou.

Aimée Ardouin, responsable du Chalet Mauriac et de la Mission Résidences d’ALCA Nouvelle-Aquitaine.

15h00 : Comment attirer et maintenir le public ?

Emmanuelle Dunand, directrice artistique du festival Chapitre Nature.

Quentin Liabaud, libraire à la librairie de l'Apothicaire.

Roxane Sterckeman, directrice de la bibliothèque de Meuzac.