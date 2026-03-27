État(s) de siège dans les littératures francophones (Nanterre)
Journée d'études : État(s) de siège dans Les littératures francophones
Le 3 avril 2026, à l'Université Paris Nanterre
9h30-16h30
Bâtiment de la formation continue, Salle des conférences (RDC)
200 Av. de la République, 92000 Nanterre
RER A : Nanterre Université
État(s) de siège dans Les littératures francophones
PROGRAMME
matin
09h30 : Accueil
9h45 Mots d’ouverture : Stefania Cubeddu-Proux (Université Paris Nanterre)
1ère session : Mathilde Bernard (Université Paris Nanterre)
10h00 Carole Boidin (Université Paris Nanterre) : « Réflexions comparatistes sur l’état de siège comme thème et métaphore, autour du modèle troyen »
10h20 Romuald Fonkoua (Sorbonne Université) : « Ecrire en pays assiégé : l'art littéraire comme un art militaire en francophonie »
10h40 Discussion
11h00 Pause
2ème session : Ridha Boulaabi (Université Paris Nanterre)
11h15 Yolaine Parisot (Université Paris EST Créteil) : « L'État de siège autorise-t-il les troubles à / de l'autorité dans les littératures francophones ? »
11h35 Mounira Chatti (Université Paris 8) : « Le Cadavre encerclé de Kateb Yacine : état de siège et "réalisme poétique" »
11h55 : Discussion
12h15 : Déjeuner
après-midi
3ème session : Stefania Cubeddu-Proux (Université Paris Nanterre)
14h15 Alex Demeulenaere (Université de Lorraine) : « L’état de siège comme laboratoire fictionnel. La crise d’octobre 1970 dans la littérature québécoise »
14h35 Antony Soron (INSPE Paris/Sorbonne Université) : « L’état de siège ou l’expression d’une peau de chagrin : relecture écopoétique de Taqawan (Éric Plamondon, 2017) »
14h55 : Discussion
15h15 : Pause
3ème session : Florence Paravy (Université Paris Nanterre)
15h30 Kalliopi Ploumistaki (Université Aristote de Thessalonique) : « Des femmes en état de siège : Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal »
15h50 Virginie Brinker (CPTC, Université Bourgogne Europe/SLL, University of Cape Town) : « Rouvrir l’espace : dialectique de l’état de siège dans L’Afrance d’Alain Gomis »
16h10 : Discussion et clôture de la journée
Organisation : Stefania Cubeddu-Proux (prouxs@parisnanterre.fr)
Observatoire des écritures françaises et francophones contemporaines - OEC
Centre des Sciences des Littératures en langue Française - CSLF