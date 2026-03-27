Écopoétique et recherche-création (MucemLab, Marseille)

Comment les pratiques de recherche-création peuvent-elles constituer une réponse à la crise écologique ? Telle est la question centrale de ces journées, organisées grâce à un partenariat entre Aix-Marseille Université, le MucemLab, le Centre Norbert Elias et la Fabrique des écritures ethnographiques. Tables rondes, projections-discussions, conférences-performances, visite d’exposition et workshop rassembleront actrices et acteurs aux prises avec la recherche-création, en écriture littéraire, anthropologie visuelle et arts de la scène (théâtrale, muséale et juridique). Elles seront l’occasion d’explorer les expériences d’écriture par lesquelles transformer nos modes de connaissance, nos manières d’habiter le monde, et contribuer à l’émergence de communs.

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Entrée gratuite mais réservation obligatoire : mucemlab@mucem.org