Imaginaires eschatologiques : approches interdisciplinaires des discours de la fin (Djerba, Tunisie)

Colloque international du Laboratoire LÉRIC

(Laboratoire d’Études et de Recherches Interdisciplinaires et Comparée)

Imaginaires eschatologiques : approches interdisciplinaires des discours de la fin

Djerba (hôtel TUI BLUE Palm Beach Palace), les 9, 10 et 11 avril 2026

Parrainé par Le CRI2i (Centre de Recherches Internationales sur l’Imaginaire)

En collaboration avec le LAPRIL (Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherches

sur l’Imaginaire) de l’Université Bordeaux Montaigne

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Programme

Lieu : Hôtel TUI BLUE Palm Beach Palace

Jeudi 9 avril

8h : Accueil des participants

8h30-9h : Allocutions de bienvenue

- Allocution du Président de l’Université de Sfax

- Allocution de la Doyenne de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax

- Allocution du Directeur du Laboratoire LÉRIC

- Allocution des Coordinateurs du colloque

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Première séance : 09h - 10h35

Typologies de la fin : croissance, déclin et prophéties

Président : Ahmed HADJ KACEM

09h-09h20 - Jean-Jacques WUNENBURGER (CRI2i, Université Jean-Moulin Lyon 3, France) : « Figures du temps : les imaginaires de la croissance et du déclin. ».

09h20-09h40 - Bertrand GERVAIS (CRI2i, Université du Québec à Montréal, canada) : « La fin du monde est à nos portes : l’IA et les prophéties apocalyptiques ».

09h40-10h00 - Mohamed JERBI (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie) : « L’évolution du concept de la fin de l’histoire : des fondateurs de l’idée à l’imposition de la logique de la violence et de la volonté des commanditaires du génocide ».

10h-10h20 - Henri HUDRISIER (Lab. Paragraphe, Université Paris 8, Chaire Unesco en innovation, France) : « La normalisation des technologies : une mobilisation indispensable contre les acteurs libertariens des technologies, notamment numériques ».

Discussion (15mn)

Pause-café

Deuxième séance : 11h -12h35

Histoire et formes des fins

Président : Najiba CHKIR

11h-11h20 - Abdelwahed MOKNI (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie) : « La fin tragique de Bourguiba et de Lamine Bey : entre affabulation et réalité ».

11h20 -11h40 - Hayet BEN CHARRADA (Université Tunis-El Manar, Tunisie) : « Bourguiba, le déni de la fin ».

11h40-12h - Ali TOUMI ABASSI (Université de la Manouba) : « Écriture et déni de la fin, une parole auctoriale ».

12h-12h20 - Crina ZARNESCU (CRI2i, Centre Universitaire Pitești, Roumanie) : « Survivances et reconfigurations de l’imaginaire eschatologique médiéval - de Bosch et Bruegel au cinéma et séries contemporaines ».

Discussion (15mn)

Déjeuner

Troisième séance : 14h30 -15h45

Penser l’anthropocène : images, éthiques et réalités écologiques

Président : Ali TOUMI ABASSI

14h30-14h50 - Daniel PROULX (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Canada) & Carol PRIEGO (Fulbright Scholar à New York, USA) : « Anthropocène, extractivisme et imaginaires : temporalités conflictuelles et médiations esthétiques en région minière ».

14h50-15h10 - Fatiha ALIOUANE & Yasmina FOURALI (Université Akli Mohand Oulhadj, Bouira, Algérie) : « Les gens face à la mort et le vécu du deuil dans la société kabyle ».

15h10-15h30 - Pierre CILLIFFO GRIMALDI (GRIPIC – CELSA Sorbonne Université, France) : « L’influence des représentations médiatiques des mégafeux sur la construction d’un imaginaire climatique contemporain ».

Discussion (15mn)

Pause-café

Quatrième séance : 16h10-17h-25

Portails de l’eschatologie : art brut, écologie et destinées nouvelles

Président : Hayet BEN CHARRADA

16h10-16h30 - Zeineb NABOULTANE KHADRI (Université Sorbonne Paris Nord, France) : « La Fin, ce Portail vers une nouvelle Destinée ».

16h30-16h50 - Mouna ENNOURI (LAM, Université de Sfax, Tunisie) : « Entre disparition et survivance : l’art écologique face à la crise du vivant ».

16h50-17h10 - Quentin BAZIN (Universités Jean-Moulin Lyon 3 et Grenoble-Alpes, France) : « Figures de la fin du monde dans l’art brut : visions singulières et prophéties de survivance ».

Discussion (15mn)

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Vendredi 10 avril

Cinquième séance : 9h-10h35

Aux horizons de la fin : cultures, deuils et récits eschatologiques

Président : Jean-Jacques WUNENBURGER

9h-9h20 - Cristiana LUCAS SILVA & José EDUARDO FRANCO (CRI2i, Université Aberta, Portugal) : « Imaginaires eschatologiques dans la culture portugaise : Typologies, usages et significations ».

9h20-9h40 - Laura LAZAR ZAVALEANU (CRI2i, Université Babes-Bolyai, Roumanie) : « Scénarios des apocryphes apocalyptiques dans la culture roumaine ancienne ».

9h40-10h - Laura T. ILEA (CRI2i, Université Babes-Bolyai, Roumanie) : « La radiation comme allégorie planétaire et "l’éthique du passant" ».

10h-10h20 - Karen FERREIRA-MEYERS (University of Eswatini, Eswatini) : « Fins du monde, mémoires blessées et futurs spéculatifs : les discours eschatologiques dans les récits romanesques d’Afrique australe ».

Discussion (15mn)

Pause-café

Sixième séance : 11h -12h15

Rituels, ruines et survivances eschatologiques

Président : Nathalie LACELLE

11h-11h20 - Salem MOKNI (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie) : « "Cité morte", "cité vivante" dans l’Antiquité : La destruction comme généalogie dans les mythes de fondation des cités antiques ».

11h20-11h40 - Solenn DE LARMINAT (CNRS, CCJ, Université Aix Marseille, France) : « Des textes aux sépultures antiques en Afrique du Nord : lecture croisée pour une approche des croyances eschatologiques ».

11h40-12h - Fanny LANGLADE (PLH- EA 4601, Université Toulouse II Jean Jaurès, France) : « Rituels dionysiaques et préoccupations eschatologiques ».

Discussion (15mn)

Déjeuner

Septième séance : 14h-15h-35

Dispositifs et décadences eschatologiques

Président : Mohamed JERBI

14h-14h20 - Hatem HAMDI (Université Jean Monnet - Saint-Étienne, France) : « Le dernier séjour : tourisme, mobilité et espaces du mourir ».

14h20-14h40 - Farouk BAHRI (Université de la Manouba, Tunisie) : « Entre ruine du monde et refondation poétique : imaginaires eschatologiques chez les poètes de la Pléiade ».

14h40-15h - Nancy SAAD (Université Libanaise, Liban) : « Comment c’est ou l’eschatologie biblique ruinée : prophétisme nihiliste, apocalypse anéantie et temporalité brisée chez Beckett ».

15h-15h20 - Faten MASMOUDI (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie) : « Esthétiques de la fin et imaginaires décadents : frontières eschatologiques chez Joris-Karl Huysmans et Marcel Schwob ».

Discussion (15mn)

Pause-café

Programme culturel : visite guidée du site archéologique de Meninx.

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Samedi 11 avril

Huitième séance : 9h-10h35

Cassandres modernes : dystopies, mythes et apocalypses

Président : Hédia ABDELKEFI

9h-9h20 – Hichem ISMAÏL (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie) : « Dystopies et imaginaire du posthumain : de Zamiatine, Huxley et Orwell à la réflexion philosophique de Michel Onfray ».

9h20-9h40 - Najate NERCI (Université Hassan II de Casablanca, Maroc) : « Un mythe féministe de la fin des temps dans Chroniques du Pays des Mères d’Élisabeth Vonarburg ».

9h40-10h - Ruxandra CESEREANU (CRI2i, Université Babes-Bolyai, Roumanie) : « L’Apocalypse selon Bujor Nedelcovici ».

10h-10h20 - Bachir Hichem BOUDJEMAA (Université de Tissemsilt, Algérie) : « Discours dissident, discours complotiste, discours réactionnaire : réflexions autour de ces nouveaux Cassandres de la fin des temps ».

Discussion (15mn)

Pause-café

Neuvième séance : 11h -12h35

Fins de l’humain : imaginaires technologiques et eschatologies de l’intime

Président : Bertrand GERVAIS

11h -11h20 - Nathalie LACELLE (Université du Québec à Montréal, canada) : « L’école contre les écrans ? Intelligence artificielle et crise des imaginaires pédagogiques ».

11h20-11h40 - Valentina TIRLONI (Université Côte d’Azur, France) : « Le transhumanisme : la fin de l’homme ? ».

11h40-12h - Corin BRAGA (CRI2i, Université Babes-Bolyai, Roumanie) : « Antiutopies apocalyptiques modernes ».

12h-12h20 - Hédia ABDELKEFI (Université de Tunis EL Manar, Tunisie) : « La fin du discours amoureux ? Eschatologie de l’intime dans la postmodernité ».

Discussion (15mn)

12h35-12h55 : Synthèse du colloque par Jean-Jacques WUNENBURGER et Corin BRAGA

12h55-13h15 : Présentation du VIe Congrès du CRI2i (Montréal, 5-7 mai 2027) par Bertrand GERVAIS, Jean-Jacques WUNENBURGER et Corin BRAGA

13h15 : Clôture du colloque.