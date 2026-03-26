Les voix des philosophes, avec F. Noudelmann. Séminaire "Les formes publiques de la philosophie" (Sorbonne & en ligne)

Les formes publiques de la philosophie

Séminaire animé par Malika Temmar

Unité de recherche : Sens, Texte, Informatique, Histoire, Sorbonne Université

En partenariat avec l’INA

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Prochain Intervenant :

François Noudelmann, 2 avril

(Salle D 116, 16h30 à 18h30)

Inscription obligatoire à l’adresse suivante, lien zoom sur demande : malikatem@yahoo.fr

Maison de la recherche Sorbonne Université

28 rue Serpente, 75006, Paris

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La prochaine séance du séminaire se tiendra le 2 avril de 16h30 à 18h30, cette séance sera consacrée à la philosophie à la radio et proposera d’explorer la manière dont la pensée philosophique se déploie dans le médium radiophonique. Nous accueillerons François Noudelmann :

Penser avec les oreilles

François Noudelmann

L’extension de la philosophie hors de l’université a modifié sa nature et ses fonctions. De la vulgarisation aux expériences en situation, la pratique philosophique s’est démocratisée au point de devenir un signifiant culturel. La signification du mot « philosophie », déjà relative aux époques et aux continents, s’est encore davantage diversifiée. À la radio, différents protocoles philosophiques ont été expérimentés : transmission des auteurs et des textes, discours critique, actualités théoriques, dialogues intermédia. La base commune à ces programmes est l’importance de l’oralité qui renoue avec des usages antiques. Cependant, les conditions de l’écoute ont changé. À l’heure des sound studies, il importe de réfléchir au média lui-même et à ses effets sur la manière d’entendre les idées et leurs voix, ainsi que sur la façon dont nous-mêmes pensons avec nos oreilles.

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Les Formes publiques de la philosophie

Ce séminaire propose d’examiner les formes contemporaines d’expression de la philosophie au-delà du cadre académique, en s’intéressant aux supports, aux médias et aux dispositifs qui participent à la diffusion et à la réinvention du discours philosophique dans l’espace public. Il s’agira d’interroger les multiples manières dont la pensée se fait voix, texte, échange, à travers la radio, la presse, les romans, les formes d’écriture publique, les podcasts, ou encore les productions destinées à des publics non spécialistes. Loin d’être de simples vecteurs de transmission, ces dispositifs constituent de véritables lieux d’élaboration, de reformulation et de partage du questionnement philosophique. En s’appuyant sur des approches issues des sciences du langage, de la philosophie, de la sociologie, de l’histoire des idées et de la sémiotique, le séminaire visera à croiser les perspectives sur les conditions de circulation de la pensée, la transformation de ses formes discursives et les figures de l’intellectuel ou du philosophe médiatique. À travers l’étude de la radio et d’autres formes médiatiques ou scripturales, il s’agira d’ouvrir une réflexion sur les modes de présence de la philosophie dans la sphère publique, sur les gestes de parole et d’écriture qui la rendent accessible, et sur les formes d’adresse, d’écoute et de dialogue qui participent aujourd’hui à la vitalité de la pensée philosophique.