(In)visibilisation des récits d'expériences par les institutions (Charenton-le-Pont & Cergy)

Le colloque “(In)visibilisation des récits d’expériences par les institutions” concerne l'étude des récits qui portent à la connaissance du public des expériences habituellement invisibilisées.

A partir de la question : “les institutions portent-elles une attention suffisante aux récits qui nous constituent ?”, il s’agit de recueillir des initiatives publiques qui ont sollicité la narration d’expériences dans des cadres différents et d’analyser la manière dont elles s’articulent à des institutions. Au-delà de la contestation des normes ou des cadres institués, permettent-elles de repenser le rôle dévolu à l’école ou l’université, à l’hôpital, aux structures politiques, juridiques ou religieuses ?

Le colloque réunit des communications et des tables rondes associant des chercheurs, enseignants-chercheurs, professionnels des institutions et acteurs associatifs.

Il commence par une soirée autour du « manifeste pour l’écriture » de Delphine Saubaber et Isabelle Carré (Laffont, 2026) et se termine par par une performance collective de 17 femmes artistes autour du « poème tangent » d’Isabelle Garron (Flammarion, 2026).

PROGRAMME

Mercredi 1er avril, 17h-19h – Auditorium de la médiathèque du patrimoine et de la photographie à Charenton-le-Pont

Lancement du colloque - En ateliers d’écriture créative, quel “monde de demain” raconté par les jeunes ?

- 17h - ouverture par AMarie Petitjean, François Germinet et Charles Autheman

- 17h10 - présentation par Delphine Saubaber du manifeste rédigé avec Isabelle Carré Nos enfants l’urgence d’agir ! Manifeste pour l’écriture, Robert Laffont.

- 17h30 - lecture par les jeunes des textes écrits en atelier sur le « monde de demain »

- 17h50 - « Les récits écrits en ateliers et les institutions » : table ronde animée par Amarie Petitjean avec Marie-Pierre Castelli (Conseillère Pédagogique Circonscription de Bernay), Jean-Yves Mary (Inspecteur de l’Education Nationale), Antony Soron (MCF HDR Académie de Paris), Marie-Claude Penloup (professeure émérite, université de Rouen-Normandie), Viviane Youx (concours Florilège-FIPF et AFEF).

- 18h50 - bilan par Delphine Saubaber et les organisateurs.

Jeudi 2 avril, 9h15-16h45 - Auditorium de la maison de la recherche Annie Ernaux à Cergy

9h15-9h30 café d’accueil

9h30-9h45 - Introduction par Charles Autheman, François Germinet, AMarie Petitjean

9h45-10h15 - AMarie Petitjean, « Les ateliers d’écriture à l’école et l’université : faveurs et écueils institutionnels »

panel 1 : écrire dans les marges, modération AMarie Petitjean

10h15-10h45 – témoignages d’animateurs d’ateliers : Guilherme Duran (Les Mots), Sophie Poudroux (Les Petits gros mots)

discussion - pause

11h10-11h50- table ronde animée par Charles Autheman sur la visibilisation/ invisibilisation des récits des jeunes, avecEmmanuel Vaillant (la Zone d'Expression Prioritaire), Elsa Pellegri (Labo des histoires), Aude Guéneau (Plume).

discussion - Pause méridienne 12h-13h30

panel 2 : littérature testimoniale, modération François Germinet

13h30-13h50 – Mauro Cazolla, « Le récit autosociobiographique comme contestation de l’institution littéraire et les enjeux de la traduction : l’exemple d’Édouard Louis ».

13h50-14h10 – Anne-Claire Marpeau « Le récit de soi empêché : l’inceste dans la littérature jeunesse et l’institution littéraire ». discussion

panel 3 : narrer les vulnérabilités

14h20-15h table ronde sur les migrations et les vulnérabilités sociales, animée par François Germinet, avec Clémentine Eveno, Bademou Coulibaly (foyer Siqueros de Saint Denis), Daniel Truong-Loï et Ali Bettayeb (dispositif Philosophia Orientations Parent).

pause

15h10-15h50 - panel animé par AMarie Petitjean : Thomas Cournée, Roberto Poma, Valérie Thomas, « Pratiques narratives et vulnérabilités dans le projet PRANASAN » - discussion

15h50-16h10 - Yanan Wuh, « De l’invisibilité administrative à la visibilité narrative : La dimension testimoniale comme contre-dispositif institutionnel dans Bleu-Blanc-Rouge d’Alain Mabanckou » (à distance).

16h20-16h40 témoignages : Samia El Ouazzani et Corinne Baque.

Vendredi 3 avril 9h30-13h30 - Auditorium de la maison de la recherche Annie Ernaux à Cergy

9h30-9h40 café d’accueil

panel 4 : soins narratifs, modération Cathy Dissler

9h40-10h– Alex Lehoux, « Vulnérable mais pas coupable : quand l’expérience ne trouve pas de suite »

10h-10h20 - Jérôme Stephan, « De la vulnérabilité au récit souverain : pour une narrathérapie existentielle »

10h20-10h40 - Priscille Athoy, « Invisibilisation des récits d'expérience dans le contexte hospitalier: entre capital symbolique, médiatisation et légitimité » - discussion - pause

ouverture : d’autres récits, modération Anne Schneider

11h-11h30 - Tiphaine Samoyault « Changer les récits : visibilité et institution littéraire (autour de Toutes sortes de Misérables, Seuil, 2026) »- discussions

Présentation de la tangente et déplacement vers le lieu de la performance

11h45-12h30 performance du groupe « la tangente » avec Isabelle Garron et 17 artistes femmes.