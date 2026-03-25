COLLOQUE

26 et 27 mars 2026

In Margine. La philologie des paratextes et ses enjeux. Droit, littératures, religion

Organisation scientifique :

Francesca P. Barone, Dario Mantovani, Arnaud Perrot





PROGRAMME

Jeudi 26 mars 2026 - salle 2

9 h

Ouverture

Thomas Römer (Administrateur du Collège de France, Membre de l’Institut)

9h15 Mot d’accueil

Arnaud Perrot (Université de Tours)

9 h 20 Introduction

Francesca P. Barone (CNRS, Collège de France)

9 h 30 Antoine Compagnon (Collège de France, Académie Française)

De la périgraphie au paratexte. Questions de cadrage

1. Droit

Président de séance : Xavier Prévost (Université de Bordeaux)

10 h Dario Mantovani (Collège de France, Membre de l’Institut)

Le paratexte des livres des juristes romains (IIe-VIe siècles)

10 h 30 Discussion suivie d’une pause

11 h 15 Bernard Stolte (University of Groningen)

Byzantine legal scholarship in the manuscripts of the Basilica

11 h 45 Piotr Alexandrowicz (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Printed canon law paratexts up to ca. 1600

12 h 15 Discussion

12 h 45 Pause déjeuner

15 h Judith Olszowy Schlanger (École Pratique des Hautes Etudes, Oxford University)

La mise en page comme paratexte dans un compendium légal : MS BNF hébreu 311

2. Littératures : poésie, philosophie

Président de séance : Marielle de Franchis (Sorbonne Université)

15 h 30 Gianluca Del Mastro (Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli)

Personnages grecs et romains dans les paratextes des papyrus d’Herculanum

16 h Discussion suivie d’une pause

16 h 45 Philippe Hoffmann (EPHE, Membre de l’Institut)

Les notes marginales de Proclus aux commentaires de Syrianus sur les orphica

17 h 15 Marco Fressura (Università Roma Tre) La gloire du paratexte. Les hellénophones d’Orient face à la littérature latine entre le IIIe et le VIe siècle

17 h 45 Discussion

Collège de France

11, place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris

Vendredi 27 mars 2026 - salle 2

3. Religion

Président de séance : Muriel Debié (École Pratique des Hautes Études)

9h00 Martin Wallraff (Ludwig-Maximilians-Universität München) La mise en scène des Évangiles. Remarques sur les rapports entre sacralisation et paratextualité

9h30 Emiliano Fiori (Università Ca Foscari, Venezia) Premiers sondages dans une terre inexplorée : les marginalia syriaques

10h00 Discussion suivie d’une pause

10H45 Jost Gippert (Universität Hamburg) Paratexts in the Caucasian Albanian Palimpsests of Mt Sinai: Forms and Functions

11h15 François Déroche (Collège de France, Membre de l’Institut) «Il nome suo nessun saprà...». Mais personne n’en mourra

11 h 45 Discussion

12 h 30 Conclusions par Dario Mantovani