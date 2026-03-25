In Margine. La philologie des paratextes et ses enjeux
COLLOQUE
26 et 27 mars 2026
In Margine. La philologie des paratextes et ses enjeux. Droit, littératures, religion
Organisation scientifique :
Francesca P. Barone, Dario Mantovani, Arnaud Perrot
PROGRAMME
Jeudi 26 mars 2026 - salle 2
9 h
Ouverture
Thomas Römer (Administrateur du Collège de France, Membre de l’Institut)
9h15 Mot d’accueil
Arnaud Perrot (Université de Tours)
9 h 20 Introduction
Francesca P. Barone (CNRS, Collège de France)
9 h 30 Antoine Compagnon (Collège de France, Académie Française)
De la périgraphie au paratexte. Questions de cadrage
1. Droit
Président de séance : Xavier Prévost (Université de Bordeaux)
10 h Dario Mantovani (Collège de France, Membre de l’Institut)
Le paratexte des livres des juristes romains (IIe-VIe siècles)
10 h 30 Discussion suivie d’une pause
11 h 15 Bernard Stolte (University of Groningen)
Byzantine legal scholarship in the manuscripts of the Basilica
11 h 45 Piotr Alexandrowicz (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Printed canon law paratexts up to ca. 1600
12 h 15 Discussion
12 h 45 Pause déjeuner
15 h Judith Olszowy Schlanger (École Pratique des Hautes Etudes, Oxford University)
La mise en page comme paratexte dans un compendium légal : MS BNF hébreu 311
2. Littératures : poésie, philosophie
Président de séance : Marielle de Franchis (Sorbonne Université)
15 h 30 Gianluca Del Mastro (Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli)
Personnages grecs et romains dans les paratextes des papyrus d’Herculanum
16 h Discussion suivie d’une pause
16 h 45 Philippe Hoffmann (EPHE, Membre de l’Institut)
Les notes marginales de Proclus aux commentaires de Syrianus sur les orphica
17 h 15 Marco Fressura (Università Roma Tre) La gloire du paratexte. Les hellénophones d’Orient face à la littérature latine entre le IIIe et le VIe siècle
17 h 45 Discussion
Collège de France
11, place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris
Vendredi 27 mars 2026 - salle 2
3. Religion
Président de séance : Muriel Debié (École Pratique des Hautes Études)
9h00 Martin Wallraff (Ludwig-Maximilians-Universität München) La mise en scène des Évangiles. Remarques sur les rapports entre sacralisation et paratextualité
9h30 Emiliano Fiori (Università Ca Foscari, Venezia) Premiers sondages dans une terre inexplorée : les marginalia syriaques
10h00 Discussion suivie d’une pause
10H45 Jost Gippert (Universität Hamburg) Paratexts in the Caucasian Albanian Palimpsests of Mt Sinai: Forms and Functions
11h15 François Déroche (Collège de France, Membre de l’Institut) «Il nome suo nessun saprà...». Mais personne n’en mourra
11 h 45 Discussion
12 h 30 Conclusions par Dario Mantovani