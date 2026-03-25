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In Margine. La philologie des paratextes et ses enjeux

In Margine. La philologie des paratextes et ses enjeux

Publié le par Alexandre Gefen

COLLOQUE

26 et 27 mars 2026

In Margine. La philologie des paratextes et ses enjeux. Droit, littératures, religion

Organisation scientifique :

Francesca P. Barone, Dario Mantovani, Arnaud Perrot

PROGRAMME

Jeudi 26 mars 2026 - salle 2

9 h

Ouverture

Thomas Römer (Administrateur du Collège de France, Membre de l’Institut)

9h15 Mot d’accueil

Arnaud Perrot (Université de Tours)

9 h 20 Introduction

Francesca P. Barone (CNRS, Collège de France)

9 h 30 Antoine Compagnon (Collège de France, Académie Française)

De la périgraphie au paratexte. Questions de cadrage

1. Droit

Président de séance : Xavier Prévost (Université de Bordeaux)

10 h Dario Mantovani (Collège de France, Membre de l’Institut)

Le paratexte des livres des juristes romains (IIe-VIe siècles)

10 h 30 Discussion suivie d’une pause

11 h 15 Bernard Stolte (University of Groningen)

Byzantine legal scholarship in the manuscripts of the Basilica

11 h 45 Piotr Alexandrowicz (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Printed canon law paratexts up to ca. 1600

12 h 15 Discussion

12 h 45 Pause déjeuner

15 h Judith Olszowy Schlanger (École Pratique des Hautes Etudes, Oxford University)

La mise en page comme paratexte dans un compendium légal : MS BNF hébreu 311

2. Littératures : poésie, philosophie

Président de séance : Marielle de Franchis (Sorbonne Université)

15 h 30 Gianluca Del Mastro (Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli)

Personnages grecs et romains dans les paratextes des papyrus d’Herculanum

16 h Discussion suivie d’une pause

16 h 45 Philippe Hoffmann (EPHE, Membre de l’Institut)

Les notes marginales de Proclus aux commentaires de Syrianus sur les orphica

17 h 15 Marco Fressura (Università Roma Tre) La gloire du paratexte. Les hellénophones d’Orient face à la littérature latine entre le IIIe et le VIe siècle

17 h 45 Discussion

Collège de France

11, place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris

Vendredi 27 mars 2026 - salle 2

3. Religion

Président de séance : Muriel Debié (École Pratique des Hautes Études)

9h00 Martin Wallraff (Ludwig-Maximilians-Universität München) La mise en scène des Évangiles. Remarques sur les rapports entre sacralisation et paratextualité

9h30 Emiliano Fiori (Università Ca Foscari, Venezia) Premiers sondages dans une terre inexplorée :  les marginalia syriaques

10h00 Discussion suivie d’une pause

10H45 Jost Gippert (Universität Hamburg) Paratexts in the Caucasian Albanian Palimpsests of Mt Sinai: Forms and Functions

11h15 François Déroche (Collège de France, Membre de l’Institut) «Il nome suo nessun saprà...». Mais personne n’en mourra

11 h 45 Discussion

12 h 30 Conclusions par Dario Mantovani