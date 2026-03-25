Edmond-Henri Crisinel :

une déchirure à l’œuvre

Colloque

Organisé par Ylenia Dalla Palma, Prof. Antonio Rodriguez (Section de Français, Université de Lausanne)

30 avril – 1er mai 2026, château de Dorigny, Lausanne (Suisse)

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Né à Faoug (VD), au sein d’une famille protestante réformée, Edmond-Henri Crisinel (1897-1948) a livré une œuvre, encore partiellement éditée, qui invite aujourd’hui à un examen critique approfondi. L’auteur a souvent été présenté à partir de sa biographie : de ses séjours en psychiatrie, de son orientation homosexuelle placée sous le signe de la culpabilité ou encore de sa mort par suicide. Ce colloque se donne ainsi pour objectif d’interroger le parcours de Crisinel par-delà les stéréotypes qui réduisent trop souvent son œuvre à une expression des troubles psychiques ou à une lecture biographique. Les présentations et discussions chercheront à mettre en lumière la singularité et la complexité de l’esthétique déployée par le poète, ainsi qu’à inscrire son écriture dans un dialogue critique renouvelé avec la modernité littéraire.

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Programme

JEUDI 30 AVRIL 2026, CHÂTEAU DE DORIGNY

14h00 Ouverture officielle du colloque

Mots d’ouverture des organisateurs.

14h15 Figurations du déchirement

14h20 Sylviane DUPUIS (écrivaine, U. Genève,), Figures passantes de la mythologie dans l’œuvre de Crisinel

14h40 Ylenia DALLA PALMA (U. Lausanne), Le seuil du désir et les vertiges de la (re)chute

15h00 Valery RION (U. Neuchâtel, Lycée cantonal de Porrentruy), Edmond-Henri Crisinel : poète-fantôme, poète hanté

16h15 Entre vers et proses : le choix du poème (table ronde)

Christophe IMPERIALI (U. Neuchâtel), Émilien SERMIER (U. Lausanne/Neuchâtel), Alessio CHRISTEN (FNS, U. Lausanne), Pierre-Alain TÂCHE (poète)



VENDREDI 1ER MAI, CHÂTEAU DE DORIGNY

9h00 Sociabilités artistiques et littéraires de Crisinel

9h00 Daniel MAGGETTI (U. Lausanne), Crisinel, amitiés artistiques

9h20 Alessio CHRISTEN (FNS, U. Lausanne), Crisinel nocturne et diurne : le poète et le chroniqueur

9h40 Jonathan WENGER (documentaliste, Neuchâtel), « Quand je te lis, il me semble que je me lis » : Crisinel au miroir de sa correspondance avec Fernand Cardis

10h00 Claire JAQUIER (U. Neuchâtel), La critique de poésie en Suisse romande au temps de Crisinel

11h15 La part maudite I : le psychisme

11h20 Éric BULLIARD (Rédacteur en chef adjoint de La Gruyère, écrivain), « Tout repose sur une expérience vécue » : Alectone, reflet du « siècle de douleur »

11h40 Ferenc RÁKÓCZY (écrivain et psychiatre, Lausanne), De la rupture à la suture : Crisinel entre Mahaim et Steck (1919-1948)







13h45 La part maudite II : l’homosexualité

13h45 Présentation de quelques documents d’archives par Daniel MAGGETTI (directeur du CLSR, U. Lausanne)

14h00 Antonio RODRIGUEZ (U. Lausanne), Ascendant Rimbaud, ou la légitimation homosexuelle du poète en Suisse romande (1930-1948)

14h20 Crisinel Queer (table ronde)

Lou LEPORI (U. Genève), Anne-Frédérique SCHLÄPFER (U. Fribourg/Genève), Guy CHEVALLEY (Éditeur chez Paulette, écrivain, Genève)

15h45 Conclusion du colloque

Synthèse des résultats du colloque