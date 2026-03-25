Journée d'étude « "De l'autre côté du miroir" - L'envers du réel dans les textes narratifs contemporains (à partir de 1980) de langue française » (Université de Caen Normandie)

Vous trouverez ci-dessous le programme de la journée d'étude « "De l'autre côté du miroir" - L'envers du réel dans les textes narratifs contemporains (à partir de 1980) de langue française ». Pour assister à la journée par visio, écrire à delautrecotedumiroirlitt@gmail.com.

9h – Accueil et introduction de la journée

9h15 – 1ère table : Aux frontières du réel I

9h15 : Florian Préclaire – Le miroir éclaté, le kaléidoscope du réel dans l’œuvre de Laurent Mauvignier (Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, présentiel)

9h40 : Ana Isabel Labra Cenitagoya – « Littérature embarquée » : formes de l’engagement chez les jeunes écrivains francophones. L’exemple de Sabri Louatah (Université d'Alcalá, distanciel)

10h05 : Guillaume Andreucci – Percées du surnaturel dans Comme un bête de Joy Sorman (Université de Montpellier Paul-Valéry et Université de Pau et des Pays de l’Adour, distanciel)

10h30 : Échange

11h00 – Pause

11h30 – 2ème table : D’autres mondes que le mien

11h30 : Alicia Faure – « Entrez dans l’univers magique de l’Extraordinarium » : les mondes imaginaires de Mathias Malzieu, auteur, poète, musicien, chanteur, scénariste, réalisateur (Université Jean Monnet – Saint-Étienne, présentiel)

11h55 : Déborah Winterstein-Graciani – Passer de l’autre côté du miroir-écran : mondes vidéoludiques, imaginaires pop et refus du réalisme dans la fiction narrative contemporaine de langue française (Université de Lorraine, distanciel)

12h20 : Échange

12h45 – Déjeuner

14h00 – 3ème table : CHEVILLARD | ᗡЯA⅃⅃IVƎHↃ

14h15 : Coralie Cabu – La littérature personnelle d’Éric Chevillard : une autobiographie antimimétique est-elle possible ? (Université de Namur, présentiel)

14h40 : Zied Smat – L’humour comme tactique de l’impossible : la satire stylistique, force de résistance à la mimèsis du réel chez Éric Chevillard (Université de Tunis - El Manar, présentiel)

15h05 : Échange

15h30 – Pause

16h00 – 4ème table : Aux frontières du réel II

16h00 : Laura Bourgade - Quand le réel déraille : promesses et illusions de l’uchronie dans Civilizations de Laurent Binet (Université Autonome de Madrid, distanciel)

16h25 : Jérôme Constantin – Habiter les ruines du réel : défiguration et refondation du monde dans Le Dernier Monde de Céline Minard et Terminus radieux d’Antoine Volodine (Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, distanciel)

16h50 : Échange

17h15 – Conclusion de la journée