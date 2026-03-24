Le lexique des troubles. Séminaire Calepin (Aubervilliers & en ligne)
Le lexique des troubles
3 avril 2026 – Campus Condorcet, salle 00.010, bâtiment recherche, campus nord -14h-18h
Accessible en visioconférence
14h-16h : Le lexique des troubles
14h-14h45 : Blandine Perona (université de Lille) : « Qui croyrons nous parlant de soy, en une saison si gastée ? » Le lexique de Montaigne pour un temps malade.
14h45-15h : Discussion
15h-15h45 : Gregorio Baldin (université du Piémont oriental) : Thomas Hobbes face aux guerres de religion: du lexique des troubles au concept de souveraineté.
15h45-16h : Discussion
Pause
16h30-18h00 : Atelier textes critiques
Intertextualité et traduction au Moyen-Âge, animé par Christopher Lucken (université de Paris 8)
16h30-16h45 : autour de Paul Zumthor, « Intertextualité et mouvance », dans Intertextualité et roman en France, au Moyen Âge, Littérature, n°41, 1981, p. 8-16.
16h45-17h15 : Discussion
17h15-17h30 : autour de Daniel Poirion, « Écriture et ré-écriture au Moyen Âge », dans Intertextualité et roman en France, au Moyen Âge, Littérature, n°41, 1981, p. 109-118.
17h30-18h00 : Discussion