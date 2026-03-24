Passé, présent, futur : ouvrir les possibles. Mondes romans (Lille)

Le projet consiste à repérer, dans le contexte de la crise de la modernité, l’émergence de nouvelles expérimentations du rapport au temps. On explorera ainsi des articulations renouvelées entre passé, présent et futur, dans l'optique d'une (ré)ouverture des possibles dans le présent et dans le futur.

Les intervenant·es croiseront les approches historique, littéraire, mais aussi stylistique et linguistique, dans différentes aires des mondes romans : France, Italie, Espagne, Amérique latine hispanophone et lusophone.

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Avec le soutien du laboratoire CECILLE et de la faculté LCS.

Responsables : Amélie Aubert-Noël, Lucie De Los Santos, Marie Gourgues.