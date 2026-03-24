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Antieroi letterari tra 800 e 900 (Anti-héros littéraires entre XIXe et XXe siècle - agrégation d'italien)

Antieroi letterari tra 800 e 900 (Anti-héros littéraires entre XIXe et XXe siècle - agrégation d'italien)

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Lucrezia Chinellato)

Dans le cadre de la préparation à l'Agrégation d’italien 2026, matinée d'étude sur le thème de l'Anti-héros dans la littérature italienne, entre Risorgimento et Résistance. 

Programme des contributions :

9h30 Silvia Contarini (Università di Udine) – Nascita dell’antieroe e genere picaresco : da Manzoni a Nievo

11h Rosanna Morace (Università di Sassari) – « Ah, sì, volete “l’eroe socialista”? » Anti-eroi partigiani tra Calvino e Fenoglio.