Antieroi letterari tra 800 e 900 (Anti-héros littéraires entre XIXe et XXe siècle - agrégation d'italien)
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Lucrezia Chinellato)
Dans le cadre de la préparation à l'Agrégation d’italien 2026, matinée d'étude sur le thème de l'Anti-héros dans la littérature italienne, entre Risorgimento et Résistance.
Programme des contributions :
9h30 Silvia Contarini (Università di Udine) – Nascita dell’antieroe e genere picaresco : da Manzoni a Nievo
11h Rosanna Morace (Università di Sassari) – « Ah, sì, volete “l’eroe socialista”? » Anti-eroi partigiani tra Calvino e Fenoglio.