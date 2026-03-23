Visages de l'anthropomorphisme : savoirs et représentations (Lille)
Nous avons le plaisir de vous convier à la journée d’études « Visages de l'anthropomorphisme : savoirs et représentations » qui se tiendra à l’Université de Lille vendredi 27 mars.
Cet événement, en collaboration avec le programme transversal « humanités environnementales » du laboratoire CECILLE (Université de Lille) se tiendra de 9h15 à 17h30, en salle F0.13 de la Maison de la recherche sur le Campus Pont-de-Bois à Villeneuve d’Ascq.
Quoique nous ne puissions pas assurer la qualité de l’enregistrement audio lors de cet événement d’abord pensé pour des échanges en présentiel, une captation audiovisuelle de la journée sera accessible depuis ce lien.
Vous trouverez ci-dessous le planning détaillé de la journée.
Cordialement,
Amélie Aubert-Noël et Marion Clanet
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Visages de l'anthropomorphisme : savoirs et représentations
9h15 : Accueil
9h35 : Présentation de la journée
9h45-11h : Envisager l’animal
- Laurène Barbaux : Enjeux et difficultés de l'envisagement de l'animal de rente
- Aurélien Freitas Fernandes : L’araignée Anansi à l’ère du dessin animé : anthropomorphisme pédagogique et circulation diasporique d’une figure animale
- Laure Boniol : Modes relationnels en centre équestre : entre anthropomorphisme et construction de l’altérité animale
11h-11h30 : Pause
11h30-12h30 : Animisme et végétaux
- Judith Trouilleux-Leca : L’anthropomorphisme : une écriture à la gloire de la nature dans la littérature du XIXe siècle
- Thomas Wooding : L’anthropomorphisme à l’épreuve du travail avec les vignes : une enquête chez les viticulteurs
12h30-14h : Déjeuner
14h-14h45 : Jodie Lou Bessonnet : Raconter les relations anthropo-canines outre l’anthropomorphisme et les rapports de domination
14h45-15h15 : Pause
15h15-16h30 : Poétiques de l’anthropomorphisme
- Aimé Guex : Humain ou animal ? Le complexe de l’anthropomorphisme dans la littérature fin-de-siècle
- Sophie Elzière : La vie des insectes et le rythme de la rivière : L’anthropomorphisme dans River de Ted Hughes et Peter Keen
- Maxime Berges : « Au fond, je suis moi-même un éléphant. » De l’usage politique de l’anthropomorphisme chez René Maran (Mbala l’éléphant) et Romain Gary (Les Racines du ciel)
16h30-17h : Claire Hélie : Projet d’anthologie Axe 1 : la littérature et les mondes vivants (restitution de textes)
17h-17h30 : Clôture de la journée