Visages de l'anthropomorphisme : savoirs et représentations (Lille)

Nous avons le plaisir de vous convier à la journée d’études « Visages de l'anthropomorphisme : savoirs et représentations » qui se tiendra à l’Université de Lille vendredi 27 mars.

Cet événement, en collaboration avec le programme transversal « humanités environnementales » du laboratoire CECILLE (Université de Lille) se tiendra de 9h15 à 17h30, en salle F0.13 de la Maison de la recherche sur le Campus Pont-de-Bois à Villeneuve d’Ascq.

Quoique nous ne puissions pas assurer la qualité de l’enregistrement audio lors de cet événement d’abord pensé pour des échanges en présentiel, une captation audiovisuelle de la journée sera accessible depuis ce lien.

Vous trouverez ci-dessous le planning détaillé de la journée.

Cordialement,

Amélie Aubert-Noël et Marion Clanet



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Visages de l'anthropomorphisme : savoirs et représentations

9h15 : Accueil

9h35 : Présentation de la journée

9h45-11h : Envisager l’animal

Laurène Barbaux : Enjeux et difficultés de l'envisagement de l'animal de rente

: Enjeux et difficultés de l'envisagement de l'animal de rente Aurélien Freitas Fernandes : L’araignée Anansi à l’ère du dessin animé : anthropomorphisme pédagogique et circulation diasporique d’une figure animale

: L’araignée Anansi à l’ère du dessin animé : anthropomorphisme pédagogique et circulation diasporique d’une figure animale Laure Boniol : Modes relationnels en centre équestre : entre anthropomorphisme et construction de l’altérité animale

11h-11h30 : Pause

11h30-12h30 : Animisme et végétaux

Judith Trouilleux-Leca : L’anthropomorphisme : une écriture à la gloire de la nature dans la littérature du XIXe siècle

: L’anthropomorphisme : une écriture à la gloire de la nature dans la littérature du XIXe siècle Thomas Wooding : L’anthropomorphisme à l’épreuve du travail avec les vignes : une enquête chez les viticulteurs

12h30-14h : Déjeuner

14h-14h45 : Jodie Lou Bessonnet : Raconter les relations anthropo-canines outre l’anthropomorphisme et les rapports de domination

14h45-15h15 : Pause

15h15-16h30 : Poétiques de l’anthropomorphisme

Aimé Guex : Humain ou animal ? Le complexe de l’anthropomorphisme dans la littérature fin-de-siècle

: Humain ou animal ? Le complexe de l’anthropomorphisme dans la littérature fin-de-siècle Sophie Elzière : La vie des insectes et le rythme de la rivière : L’anthropomorphisme dans River de Ted Hughes et Peter Keen

: La vie des insectes et le rythme de la rivière : L’anthropomorphisme dans River de Ted Hughes et Peter Keen Maxime Berges : « Au fond, je suis moi-même un éléphant. » De l’usage politique de l’anthropomorphisme chez René Maran (Mbala l’éléphant) et Romain Gary (Les Racines du ciel)

16h30-17h : Claire Hélie : Projet d’anthologie Axe 1 : la littérature et les mondes vivants (restitution de textes)

17h-17h30 : Clôture de la journée