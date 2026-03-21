Un musée du théâtre : pour qui ? Pourquoi ? (BnF, site Richelieu)

Un musée du théâtre : Pour qui ? Pourquoi ?

table ronde

avec Joël Huthwohl, Aurélie Mouton-Rezzouk et Florence Naugrette

Le 17 avril 2026 à 18h

à la Bibliothèque nationale de France, Salle des conférences, Site Richelieu, 5 rue Vivienne, Paris 2e

À l’occasion de la parution de l'ouvrage d'Aurélie Mouton-Rezzouk, Exposer le théâtre, de la scène à la vitrine (Sorbonne Université Presse, coll. "Teatrummundi").

Lors de cette séance, les étudiant·es de master en Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle présenteront également une série de maquette intitulée 1925, une année de théâtre à Paris, travaux réalisés dans le cadre du séminaire-atelier «Performer l’Archive» et encadrés par Tommy Laszlo, de la Cie La Bande Passante, en partenariat avec le Département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France et la Théâtrothèque Gaston Baty.

Entrée libre