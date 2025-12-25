Aurélie Mouton-Rezzouk, Exposer le théâtre

« Dieu merci, écrivait Peter Brook, notre art ne dure pas. Au moins n’ajoutons-nous rien au bric-à-brac des musées. » Et pourtant : Sarah Bernhardt au Petit Palais, Shakespeare au British Museum, les Renaud-Barrault à la Bibliothèque nationale de France, Lorenzaccio à la Maison Jean Vilar, sans oublier les expositions, temporaires ou permanentes, de la bibliothèque-musée de la Comédie-Française, de l’Opéra, du Centre national du costume de scène, ou du musée des Arts de la marionnette – Gadagne… Les collections en arts du spectacle, gagnées par la frénésie patrimoniale, ne cessent de s’accroître, ramenant fréquemment le théâtre passé, sous la forme de l’exposition, sur le devant de la scène.

Cela n’a certes rien d’une évidence : comment cet art de l’éphémère trouve-t-il sa place au musée ? Quels objets, vestiges, empreintes ou témoins de la scène, les expositions peuvent-elles offrir à la contemplation ? Que parviennent-elles à restituer de la vie théâtrale ? Et, surtout, à quelle fin ?

S’appuyant sur l’analyse de plus de 350 expositions, de la fin du XIXe siècle à nos jours, cet ouvrage, richement illustré, mêle de façon originale muséologie, études théâtrales et approche philosophique. Il montre qu’en jouant des tensions qui opposent présence scénique et présence muséale, l’exposition se révèle un lieu idéal pour mettre à l’épreuve une pensée de la scène, orientée vers un théâtre à venir.

Aurélie Mouton-Rezzouk est maîtresse de conférences à l’Institut d’études théâtrales de l’université Sorbonne Nouvelle. Spécialiste du théâtre in situ et de la création dans l’espace public, elle est également muséologue et commissaire d’exposition. Elle a notamment publié Le Musée par la scène, avec Pauline Chevalier et Daniel Urrutiaguer (Deuxième Époque, 2018).

Sommaire

Préambule. Muséologie ou théâtrologie ?

Penser l’exposition pour penser le théâtre

Du théâtre dans l’exposition

De la muséologie comme méthode d’investigation

De la muséologie comme éthique du muséal

De la réception dans l’exposition

Vers la recherche-projet

Introduction

Des points de rencontre entre musée et théâtre

De la légitimité de l’exposition à la philosophie du théâtre

De la réception

De l’essence du théâtre au propre de la visite

De l’interprétation comme processus

De la présence

Hypothèses et enjeu

I. Le théâtre, objet de l’exposition

Qu’appellerons-nous « exposition de théâtre » ?

Comment cerner l’objet « théâtre »

Intentions : des missions, des publics, des valeurs

II. L’objet de théâtre

Vestiges

Empreintes

Témoins

III. De la présence à l’interprétation : l’objet en instance de jeu

Fonctions discursives

Interpréter l’objet exposé

IV. De l’espace scénique à l’espace d’exposition

Un espace remodelé

Un espace connoté

Un espace interprétatif

Un espace ordonné : le parcours d’exposition

V. Les temps du théâtre

Le temps des récits

Le temps de la visite

Conclusion

Expositions (par ordre chronologique)

Bibliographie

Index des notions

Index des expositions citées