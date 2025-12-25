Aurélie Mouton-Rezzouk, Exposer le théâtre
« Dieu merci, écrivait Peter Brook, notre art ne dure pas. Au moins n’ajoutons-nous rien au bric-à-brac des musées. » Et pourtant : Sarah Bernhardt au Petit Palais, Shakespeare au British Museum, les Renaud-Barrault à la Bibliothèque nationale de France, Lorenzaccio à la Maison Jean Vilar, sans oublier les expositions, temporaires ou permanentes, de la bibliothèque-musée de la Comédie-Française, de l’Opéra, du Centre national du costume de scène, ou du musée des Arts de la marionnette – Gadagne… Les collections en arts du spectacle, gagnées par la frénésie patrimoniale, ne cessent de s’accroître, ramenant fréquemment le théâtre passé, sous la forme de l’exposition, sur le devant de la scène.
Cela n’a certes rien d’une évidence : comment cet art de l’éphémère trouve-t-il sa place au musée ? Quels objets, vestiges, empreintes ou témoins de la scène, les expositions peuvent-elles offrir à la contemplation ? Que parviennent-elles à restituer de la vie théâtrale ? Et, surtout, à quelle fin ?
S’appuyant sur l’analyse de plus de 350 expositions, de la fin du XIXe siècle à nos jours, cet ouvrage, richement illustré, mêle de façon originale muséologie, études théâtrales et approche philosophique. Il montre qu’en jouant des tensions qui opposent présence scénique et présence muséale, l’exposition se révèle un lieu idéal pour mettre à l’épreuve une pensée de la scène, orientée vers un théâtre à venir.
Aurélie Mouton-Rezzouk est maîtresse de conférences à l’Institut d’études théâtrales de l’université Sorbonne Nouvelle. Spécialiste du théâtre in situ et de la création dans l’espace public, elle est également muséologue et commissaire d’exposition. Elle a notamment publié Le Musée par la scène, avec Pauline Chevalier et Daniel Urrutiaguer (Deuxième Époque, 2018).
Sommaire
Préambule. Muséologie ou théâtrologie ?
Penser l’exposition pour penser le théâtre
Du théâtre dans l’exposition
De la muséologie comme méthode d’investigation
De la muséologie comme éthique du muséal
De la réception dans l’exposition
Vers la recherche-projet
Introduction
Des points de rencontre entre musée et théâtre
De la légitimité de l’exposition à la philosophie du théâtre
De la réception
De l’essence du théâtre au propre de la visite
De l’interprétation comme processus
De la présence
Hypothèses et enjeu
I. Le théâtre, objet de l’exposition
Qu’appellerons-nous « exposition de théâtre » ?
Comment cerner l’objet « théâtre »
Intentions : des missions, des publics, des valeurs
II. L’objet de théâtre
Vestiges
Empreintes
Témoins
III. De la présence à l’interprétation : l’objet en instance de jeu
Fonctions discursives
Interpréter l’objet exposé
IV. De l’espace scénique à l’espace d’exposition
Un espace remodelé
Un espace connoté
Un espace interprétatif
Un espace ordonné : le parcours d’exposition
V. Les temps du théâtre
Le temps des récits
Le temps de la visite
Conclusion
