Roger Planchon, artiste de théâtre (TNP de Villeurbanne & Ens de Lyon)

L’œuvre de Roger Planchon (1931-2009) est intimidante. Elle s’étend des années 1950 à la fin des années 2000, se compose de quelques 80 mises en scène, de plus de 50 rôles, d’une vingtaine de textes de théâtre, mais aussi d’essais, d’études dramaturgiques d’importance, sans oublier son versant cinématographique. Inscrit dans un territoire, Lyon puis Villeurbanne, défenseur résolu pendant toute la seconde moitié du XXe siècle de la décentralisation théâtrale, Planchon est une figure majeure du théâtre européen de cette époque. Cette œuvre doit, dès lors, s’appréhender dans son ensemble, de la scène à la page.

Le colloque « Planchon, artiste de théâtre » se propose de revenir, à partir de lectures, de communications scientifiques, de participation d’artistes, d’exposition et de projections, sur l’activité de l’artiste que fut Roger Planchon, d’envisager la cohérence et les contradictions d’une vie dédiée à l’art et, en l’occurrence, au théâtre. Ce qu’il en a été du théâtre loin de la capitale, de son inscription concrète au sein des débats sur le « populaire » croise la façon dont l’histoire politique, idéologique a imprimé sa marque (ou non) sur son parcours.

Cette œuvre, saisie dans la durée, par le fait même de son existence et les formes qui furent les siennes, construit une proposition pour l’art et la cité. Elle permet, par sa cohérence et ses contradictions, d’en déduire des implications ou des pistes de réflexion sur ce qu’il en est (en a été) des rapports de l’art théâtral avec l’État, avec l’idée et la réalité du service public, pour le « théâtre populaire » et le « théâtre d’art », en interaction constante avec les enjeux de la création. Elle témoigne d’un autre temps pour le théâtre : qu’a permis, institué, prolongé ou ajourné le travail théâtral de Roger Planchon dans le contexte artistique et institutionnel qui était le sien ?

Organisation :

Olivier NEVEUX (ENS de Lyon – IHRIM) et Anne PELLOIS (ENS de Lyon – IHRIM), avec le TNP de Villeurbanne.

En partenariat avec l’ENSATT, l’Ina et la BnF.

Voir l’événement sur le site du TNP

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Programme

Mercredi 1er avril 2026

TNP / Salle Jean Bouise

9h30 Ouverture du colloque

Mot d’accueil : Jean BELLORINI (TNP), Emmanuel TRIZAC (ENS de Lyon)

Olivier NEVEUX et Anne PELLOIS (ENS de Lyon – IHRIM)

10h00 Politiques culturelles

Modérateur : Marco CONSOLINI

Tommaso ZACCHÉO (u. Sorbonne Nouvelle – IRET)

« Roger Planchon auteur "du" théâtre. Fragments d’une trajectoire théâtrale multiple »

Flore GARCIN-MARROU (u. Toulouse Jean Jaurès – LLA CREATIS)

« Roger Planchon, 50% animateur - 50% créateur »

Lecture : Esmé Planchon, comédienne

11h45 Table ronde : Bâtir avec Roger Planchon

Avec Gilles CHAVASSIEUX, comédien et metteur en scène, et Colette DOMPIETRINI-PLANCHON, comédienne

Animée par Olivier NEVEUX

14h30 Table ronde : Travailler avec Roger Planchon

Avec Simone AMOUYAL, ancienne assistante à la mise en scène de Roger Planchon, et Michel RASKINE, comédien et metteur en scène

Animée par Anne PELLOIS

16h00 Directeur du TNP

Modérateur : Olivier BARA

Hortense ROQUES (ENS de Lyon)

« Roger Planchon à Villeurbanne : reconstruire l’institution du théâtre public ? »

Alice FOLCO (u. Grenoble Alpes / CNRS – Litt&Arts)

« Planchon, Gilbert, Sarrazin, Bataillon… et tous les autres : la part du collectif »

18h00 Entretien avec Georges LAVAUDANT, auteur, metteur en scène et directeur du TNP de 1986 à 1996, par Olivier NEVEUX

Réservation obligatoire sur le site du TNP

20h00 Conférence de Michel BATAILLON, président de la Maison Antoine Vitez et ancien collaborateur de Roger Planchon : « Rosine, Marianne, Violette et Eulalie… Le massacre des innocentes »

Réservation obligatoire sur le site du TNP

Lectures par les élèves comédiens et comédiennes de la promotion 86 de l’ENSATT

Jeudi 2 avril 2026

TNP / Salle Jean Bouise

9h30 Planchon et la scène (1)

Modératrice : Zoé SCHWEITZER

Catherine AILLOUD-NICOLAS (u. Claude Bernard Lyon 1 – IHRIM)

« Planchon et Marivaux. Analyse du texte de la version scénique du Triomphe de l’amour »

Anne PELLOIS (ENS de Lyon – IHRIM)

« Planchon acteur : jouer l’Infâme »

11h15 Planchon et la scène (2)

Modératrice : Clémentine CLUZEAUD

Sandrine DUBOUILH (u. Bordeaux Montaigne – ARTES 2141)

« Du rêve à la réalité, les spatialités à géométrie variable des créations de Roger Planchon et René Allio »

Elisabeth DARROBERS (Sorbonne u. – CELLF)

« De La Terre à La Remise, la "remise" de la terre, André Antoine et Roger Planchon »

14h30 Entretien avec Alain FRANÇON, metteur en scène, par Olivier NEVEUX

16h00 Jouer les classiques

Modératrice : Céline CANDIARD

Anne-Françoise BENHAMOU (ENS-PSL – THALIM)

« Le Tartuffe de Planchon : Et les femmes ? »

Kenza JERNITE (u. Sorbonne Nouvelle – LIRA)

« D’un Tartuffe à l’autre : expériences picturales de Roger Planchon »

Olivier NEVEUX (ENS de Lyon – IHRIM)

« "Un nouvel usage de nos classiques". Planchon, Brecht et le répertoire »

18h00 Entretien avec André MARCON, comédien, par Anne PELLOIS

Réservation obligatoire sur le site du TNP

20h00 Projection du Tartuffe, mise en scène de Roger Planchon (1979)

Réservation obligatoire sur le site du TNP

Vendredi 3 avril 2026

ENS de Lyon / Théâtre Kantor

Réservation obligatoire pour la journée

9h30 Planchon, à l’étranger

Modératrice : Céline FRIGAU MANNING

Maria Livia NOBRE GOES (u. de São Paulo)

« Une expérience planchonienne radicale au Brésil : Heleny Guariba et le Grupo Teatro da Cidade »

Rossana SURIANO (u. de Bari / u. Sorbonne Nouvelle)

« Italie-France et retour : un voyage séculaire »

Yves JUBINVILLE (UQAM – CRILCQ)

« En tournée avec Roger Planchon et le TNP. Sur les bons et mauvais usages du Théâtre Français au Québec »

11h30 Vernissage de l’exposition : « Exposer le théâtre » (Galerie Artemisia, ENS de Lyon) par les étudiantes et étudiants du département Lettres et Arts de l’ENS de Lyon

14h00 Archives et diffusion (1)

Modérateur : Olivier NEVEUX

Christine HAMON-SIRÉJOLS

« La critique face à l’œuvre de Roger Planchon »

Marco CONSOLINI (u. Sorbonne Nouvelle – IRET)

« Théâtre populaire et Travail théâtral face à Roger Planchon : du compagnonnage de route à la marginalisation »

Archives et diffusion (2)

Modératrice : Anne PELLOIS

Laure-Emmanuelle PRADELLE (u. Paris Nanterre – H.A.R. / TNP)

« Roger Planchon et les spectateurs, une relation particulière : le Bulletin-programme, outil pédagogique et militant au service du spectateur »

Hélène KELLER (BNF – Dépt Arts du Spectacle)

« Les archives de Roger Planchon à la Bibliothèque nationale de France »