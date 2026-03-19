Un homme sans titre. Cercle de lecture et rencontre avec l'auteur, Xavier Le Clerc (Théâtre de la Ville, Paris)

En ouverture d'Un Homme sans titre, de Xavier Le Clerc, mise en scène par Jean-Louis MARTINELLI avec Mounir MARGOUM,

l'Académie populaire du théâtre et des arts du récit (APTAR) propose à toutes et tous l'un de ses cercles de lecture,

Samedi 21 mars au Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt, place du Châtelet, de 15h à 16h30.

Forme originale et participative, le cercle de lecture APTAR alterne la lecture à voix haute d'extraits pris en charge par des volontaires (dossier fourni), avec des phases d'analyse, éclairée ici par l'auteur, dans un dialogue avec Karim YAHIAOUI. Le spectacle, la réception de l'œuvre complète par le/la spectateur.ice, constituent toujours l'horizon et le prolongement du cercle, qui s'abstient donc de clore le sens, et d'aller au terme de l'œuvre.

Avec Xavier LE CLERC, auteur d'Un Homme sans titre.

Lire un extrait de l'ouvrage…

Entrée libre sur inscription auprès de frgomez@nordnet.fr, objet : Un Homme sans titre.