Xavier Le Clerc, Un homme sans titre

Prix du livre La Tribune (2023) ; Grand Prix du Roman Métis (2023) ; Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris (2022) ; Prix littéraire de l'Académie des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Caen (2022).

« Si tu étais si attaché à ta carte d’ouvrier, c’est sans doute parce que tu étais un homme sans titre. Toi qui es né dépossédé, de tout titre de propriété comme de citoyenneté, tu n’auras connu que des titres de transport et de résidence. Le titre en latin veut dire l’inscription. Et si tu étais bien inscrit quelque part en tout petit, ce n’était hélas que pour t’effacer. Tu as figuré sur l’interminable liste des hommes à broyer au travail, comme tant d’autres avant toi à malaxer dans les tranchées. »



En lisant Misère de la Kabylie, reportage publié par Camus en 1939, Xavier Le Clerc découvre dans quelles conditions de dénuement son père a grandi. L’auteur retrace le parcours de cet homme courageux, si longtemps absent et mutique, arrivé d’Algérie en 1962, embauché comme manœuvre par la Société métallurgique de Normandie. Hommage à une génération d’immigrés, ce roman familial et autobiographique captivant résonne comme un cri de révolte contre l’injustice.

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