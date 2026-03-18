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Les Femmes dans la scénographie contemporaine en Amérique du Sud (en ligne)

Les Femmes dans la scénographie contemporaine en Amérique du Sud (en ligne)

Publié le par Marc Escola (Source : Romain Fohr)

Journée d'études

« Les Femmes dans la scénographie contemporaine en Amérique du Sud »

en ligne, le vendredi 27 mars entre 13h et 15h30 (heure de Paris)

dans le cadre du LIRIS (Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie)

attaché à l'IRET (Institut de Recherche en Études Théâtrales - Sorbonne nouvelle). 

Découvrir sur Fabula le détail du programme et le lien de connexion…