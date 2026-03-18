Les Femmes dans la scénographie contemporaine en Amérique du Sud (en ligne)
Publié le par Marc Escola (Source : Romain Fohr)
Journée d'études
« Les Femmes dans la scénographie contemporaine en Amérique du Sud »
en ligne, le vendredi 27 mars entre 13h et 15h30 (heure de Paris)
dans le cadre du LIRIS (Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie)
attaché à l'IRET (Institut de Recherche en Études Théâtrales - Sorbonne nouvelle).
Découvrir sur Fabula le détail du programme et le lien de connexion…