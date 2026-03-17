"Lire en Europe Aujourd'hui" : "Communautés de lecture : cas et retours d’expérience" (Sorbonne Nouvelle)

Programme LEA ! (Lire en Europe aujourd’hui) -

Erasmus+ Cooperation Partnerships in Higher Education ‘Reading communities, Shaping Identities’ (janvier 2024-décembre 2026)

REF. 2023-1-PT01-KA220-HED-000158582

Dans le cadre du Colloque- workshop « Lire comme un.e autre » organisé par Sophie Rabau et Vincent Ferré

Mercredi 18 mars 2026, salle Claude Simon

9h accueil des participants du réseau « LEA »

Maria Cabral, Fátima Outeirinho et Franc Schuerewegen avec Vincent Ferré et Sophie Rabau

10h-12h « Communautés de lecture : cas et retours d’expérience » (I)

Présidence Franc Schuerewegen



1/ Maria Cabral (Univ. Aveiro) « Une communauté en pratique : expérience interdisciplinaire d’ateliers lecture-écriture entre littérature et médecine »

2/ Anikó Ádám, Anikó Radvánszky (Univ. Pázmány, Budapest) : « Communautés de lectures ; études de cas... »

3/ Domingo Pujante et Adela Cortijo (Universitat de València) : « Les clubs de lecture locaux : quelques expériences dans les contextes associatifs et universitaires »

4/ Maria Victoria Ferrety Montiel (Universidad de Cádiz) : « Lire ensemble : communautés de lecture et expériences de clubs de lecture »



14h « Communautés de lecture : cas et retours d’expérience » (II)

Présidence : Fátima Outeirinho

1/ Irina De Herdt et Petr Dytrt (Univ. Masaryk, Brno) : « Communautés de lecture étudiantes dans les filières de lettres françaises et francophones à l’étranger : portraits et exercices de lecture empathique »

2/ Martine Van Geertruijden et Chiara De Luca (Roma 1 la Sapienza) : « Les cercles de lecture des Bibliothèques de Rome : expériences d'inclusivité et d'interculturalité »

3/ Annelies Mermans, Anvers (Alliance française) : « Comment l'auto-défamiliarisation redéfinit-elle l'identité des lecteurs francophones chez les Alliances françaises ? »

4/ Ana Paula Coutinho Mendes (Universidade do Porto) : « Leitura Furiosa : dix-huit ans de lecture en feu au Portugal, ou comment penser la lecture collective autrement »

5/ Vincent Ferré, Sorbonne Nouvelle : « D’Internet à l’édition en passant par la critique, retour sur 25 années de communauté de lecture : Tolkien et le monde francophone »

17h réunion de travail des partenaires du projet « Reading Communities » (KA220-HED, Programme Erasmus+ Cooperation Partnerships in Higher Education)