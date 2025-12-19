Lire comme un.e autre (Sorbonne nouvelle)

Lire comme un.e autre

Colloque-atelier international organisé par

Sophie Rabau et Vincent Ferré dans le cadre du programme LEA ! (Lire en Europe aujourd’hui) - workshop

avec le soutien

du Centre d’Etudes et de Recherches Comparatistes (Sorbonne Nouvelle)

et du Programme Erasmus+ Cooperation Partnerships in Higher Education (KA220-HED)

—

Programme

19 Mars 2026 – salle du Conseil

8h30 : Accueil

9h : Présentation générale (Sophie Rabau)

9h20 : Présentation des ateliers et inscriptions

9h45 : pause café

10h : « L’animal lecteur.rice », Geneviève Di Rosa et Olivia Lewi.

11h : « Membres fantômes et organes inédits : comment se bricoler un autre corps de lecture ? », Marion Lata.

12h : « Alterlectures polémiques, ou comment lire comme le Lecteur modèle qu’on refuse d’être.», Anne Grand d’Esnon.

13h-14h30 : pause déjeuner

14h30 : Ateliers

Les ateliers auront lieu en parallèle durant tout l’après-midi.

On peut s’inscrire à un atelier soit le matin même, soit en avance en écrivant à sophie.rabau@sorbonne-nouvelle.fr

- Lire comme la nourriture que l’on mâche dans le texte (sur un extrait d’A.C. Hello, Koma Kapital, Al Dante, 2021). Atelier proposé par Mathieu Farizier

- « Lire comme une couturière, relire comme une relieuse ». Atelier proposé par Marion Lata.

- « Lire comme Nicolas Sarkozy en prison ». Atelier proposé par Charles Coustille.

- « Alterlecture en vache de la nouvelle, « une Halte », de Claude Pujade-Renaud. Atelier proposé par Geneviève Di Rosa et Olivia Lewi.

—

20 mars 2026 – salle Athéna

9h30-12h : Restitution des ateliers et débats

12h-14h : Pause déjeuner

14h : « Lire comme un.e autre : Retour sur des pratiques comparatistes (lectures postcoloniales, études de réception) », Claudine Le Blanc.

15h : « Lire ou relire comme un·e autre? », Anne-Isabelle François

16h : « La Barbe bleue et les sorcières : Lire comme une héroïne de fiction », Camille Bortier.

17h : Débat général animé par Vincent Ferré

Conclusions, Sophie Rabau.