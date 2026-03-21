Centenaire Jean Sénac
À l'initiative de Serge Meitinger, un numéro de la revue Continents manuscrits vient célébrer le centenaire de Jean Sénac, né le 29 novembre 1926 à Béni Saf (Algérie) et assassiné en août 1973 pour avoir choisi le parti de l’indépendance de l’Algérie. Le sommaire entend donner une idée plus précise de l’amplitude comme de la variété des diverses archives qui contiennent des pans parfois ignorés ou encore inconnus de ses multiples activités (homme de radio et de revues, dramaturge, poète, critique, diariste, épistolier, autobiographe…), qu’elles aboutissent ou non à des œuvres au sens habituel du terme.
Rappelons qu'à l'occasion du cinquantenaire de sa mort, les éditions El Kalima et le Seuil s'étaient associées pour la publication conjointe, en France et en Algérie, de ses carnets intimes retrouvés (1942-1973) sous le titre Un cri que le soleil dévore, édités par Guy Dugas et déjà salués par Fabula, comme l'avaient également été la publication de la Suite oranaise dans la collection des "Petits Inédits maghrébins", et la réédition en 2022 du seul essai écrit par Sénac en 1957 Le soleil sous les armes, et un recueil de poésie et d’hommages au poète algérien paru en 1981, Jean Sénac vivant, avec une préface de Nathalie Quintane (éd. Terrasses), ou encore la parution en 2019 du volume de ses Œuvres poétiques (Actes Sud), ainsi que le dossier que lui a consacré la revue Europe en 2020.