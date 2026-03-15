Continents manuscrits, n° 26 | 2026 : "Jean Sénac. 100 ans, 1001 archives" (dir. Serge Meitinger)

Sous la direction de Serge Meitinger

Ce numéro célèbre le centenaire de Jean Sénac, né le 29 novembre 1926 à Béni Saf (Algérie), et souhaite donner une idée plus précise de l’amplitude comme de la variété des diverses archives qui contiennent des pans parfois ignorés ou encore inconnus de ses multiples activités (homme de radio et de revues, dramaturge, poète, critique, diariste, épistolier, autobiographe…), qu’elles aboutissent ou non à des œuvres au sens habituel du terme.

Sommaire

Serge Meitinger Jean Sénac : 100 ans, 1001 archives [Texte intégral] Introduction

Guy Dugas Jacques Miel (1939-2025) [Texte intégral]

Simon Asencio et Guy Dugas Essai d’inventaire méthodique et commenté de l’œuvre radiophonique de Jean Sénac [Texte intégral]

Kaï Krienke Poésie sur tous les fronts [Texte intégral] Jean Sénac et la protestation poétique afro-américaine (1967) sur RTA (Radio-Télévision Algérienne)

Simon Asencio « Leurs mots à l’air prennent ciment et non rumeurs » [Texte intégral] Les archives sonores de Poésie sur tous les fronts de Jean Sénac

Guy Dugas Une genèse avortée [Texte intégral] Le nᵒ 2 de Terrasses

Dominique Combe Poésie et théâtre [Texte intégral] Le Soleil interdit

Hervé Sanson Quelques éléments de genèse à propos des Grotesques de Jean Sénac [Texte intégral]

Serge Meitinger De la scène originaire ou l’obscène à l’origine [Texte intégral] Flashs rédactionnels en vue de l’Ébauche du père

Patrick Lucian « J’ai suivi Rimby sur les quais » [Texte intégral] Jean Sénac lecteur de Rimbaud, « allié substantiel »

Serge Meitinger Dans l’atelier du poète [Texte intégral] Jean Sénac inédit.