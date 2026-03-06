Penser depuis la montagne d'ordures
Décharges à la périphérie, poubelles invisibles, circuits de collecte : où vont nos restes ? Bénédicte Florin, Lucie Taïeb, Raphaëlle Guidée, Claudia Cirelli et Adeline Pierrat nous invite à Penser depuis la montagne d'ordures et à mettre Littérature et sciences sociales en dialogue (Raison publique). Le livre nous entraîne dans des zones de relégation, à la rencontre de celles et ceux qui travaillent ou vivent au contact des déchets. Longtemps tenus à distance, les rebuts imposent aujourd’hui leur force matérielle : ils s’accumulent, résistent, débordent nos catégories, et disent quelque chose de notre monde au temps de l’anthropocène. Les contributions montrent comment la langue et les formes donnent sens aux paysages incertains des décharges, déplacent nos émotions – du dégoût à la fierté – et interrogent les logiques de la mise au rebut. Car il n’existe pas de déchet pur : ce qui est jeté est toujours relatif à des pratiques, des usages ou des luttes. En ouvrant la possibilité d’un "au-delà du déchet", l’ouvrage invite enfin à regarder autrement les rebuts qui nous entourent… et les mots qui nous enjoignent à leur prêter attention. Il est désormais accessible en ligne via Cairn…