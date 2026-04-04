Littérature et politique : de l’engagement littéraire au postcolonialisme. Acta fabula enVO n° 5
Poursuivant son ambition de faire découvrir des travaux étrangers moins accessibles au lectorat francophone, Acta fabula propose le cinquième numéro de sa série "enVO", élaboré dans le cadre du séminaire doctoral de Sorbonne Université "enVO : la théorie en ses langues" que coordonnent Maxime Berges et Cassandre Martigny. Pour ce dossier critique, Yoonsun Choi, Mihai Duma, Camille Joubert, Seongyoun Lee, Hannah Rindzunski et Ni Zeng ont imaginé et rédigé un numéro traitant des liens entre "Littérature et politique" à partir de la pratique de l'engagement, largement étudiée mais réenvisagée dans ce numéro à partir d'horizons proches (allemand, roumain) et lointains (coréen, chinois, sud-américain). Les comptes rendus et traductions de ce numéro invitent ainsi à un décentrement de cette notion, pour reconsidérer l'Histoire du XXe siècle et de ses violences.