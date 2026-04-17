Voltaire au Portugal
L'auteur du Poème sur le désastre de Lisbonne est chez lui au Portugal, où bien des élèves français entrent souvent par un chapitre de Candide. Le projet de recherche "Cartographier Voltaire au Portugal" supervisé par Marta Teixeira Anacleto au sein du Centre de Littérature portugaise de l'Université de Coimbra vient de rendre publique sa base de données sous la forme d'une Antologie numérique : 271 entrées correspondant aux traductions portugaises de l'oeuvre de Voltaire, du XVIIIe au XXIe siècles. Un livre collectif, issu d'un colloque tenu en mai 2025, accompagne le projet : Cartographies de Voltaire au Portugal (XVIIIe-XXIe s.), qui vient évaluer les confluences poétiques des traductions avec la littérature et la culture portugaises. Fabula vous invite à en découvrir la Table des matières…