Les PUM en ligne
Le riche catalogue des Presses Universitaires de Montréal est progressivement mis en ligne sur OpenEdition. C'est l'occasion de (re)découvrir les titres de la "Bibliothèque du Nouveau Monde" dirigée par Jean-Louis Major, qui rassemble les textes fondamentaux de la littérature québécoise en des éditions critiques qui visent à assurer l'authenticité des oeuvres et leur lisibilité. Ou d'arpenter l'ample collection "Espace littéraire", ou de dénicher quelques titres inattendus issus du fonds. Ainsi de L'oubliothèque mémorable de L.-F. Céline signé par Bernabé Wesley en 2018 dans la collection "Cavales", qui nous invite à relire la trilogie du deuxième Céline : D’un château l’autre, Nord et Rigodon, pour interroger l’amnésie de la société française d’après-guerre. Comment une nation réécrit-elle le passé en fonction des intérêts du présent ? Et comment un "salaud" aurait-il des choses intéressantes à dire sur la mémoire d’un peuple ? L'essai montre comment les derniers romans de Céline véhicule une version ouvertement illégitime de la Seconde Guerre mondiale au prisme de genres désuets, d’intertextes issus du patrimoine littéraire, d’archaïsmes linguistiques et d’allusions historiques. Ces lignées littéraires perdues sont réactualisées par l’écriture afin de révéler les trous de mémoire collectifs.