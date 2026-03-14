Sous la direction de Estelle Mouton-Rovira , Morgane Kieffer, Frédéric Martin-Achard et Elisa Bricco, le numéro 361 de la Revue des Sciences Humaines rassemble des contributions portant sur les enjeux actuels de la littérature contemporaine française et francophone. Il interroge les reconfigurations de la discipline, du côté de la création comme de la réception, dans une perspective interdisciplinaire et souvent intermédiale. Les renouvellements critiques et théoriques des études littéraires sont au cœur du numéro : l’extension des corpus littéraires, y compris hors du livre, suscite de nouvelles pratiques et méthodes critiques, qui modulent en retour les lignes de force de la création littéraire actuelle.

Il faudra patienter un peu pour lire en ligne le sommaire de Modernités consacré aux "Discours écologiques francophones des nouvelles subjectivités" à l'initiatieve de Mara Magda Maftéi et Émile Lévesque-Jalbert. En donnant la parole à des chercheurs en sciences humaines et sociales, ainsi qu’à des écrivains et des artistes, hommes et femmes, le volume propose une réflexion sur un humanisme horizontal ou un posthumanisme écocentrique, visant à instaurer une relation équilibrée avec la nature et l’ensemble des formes de vie, selon le modèle d’autres cosmologies.