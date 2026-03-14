Les circulations. Doctoriales Polen (Université d'Orléans)

Vendredi 17 avril 2026, Salle du Conseil

9h45 Accueil café

10h15 : Introduction par Cyrielle Girot

Session 1 : Aux origines des échanges, la circulation des supports

Modération : Chantal Senseby10h35 : Thomas Pinoteau, « De l’atelier à la terre : cycle de vie d’une monnaie romaine au IIIe siècle av. n. è. »

11h00 : Vanessa Nachar, « Les circulations dans les copies attribuées au Beryn Scribe »

11h25 – 11h50 : Discussion

12h-13h15 : Pause repas

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Session 2 : Entre érotisme et fantasme, les désirs mis en scène

Modération : Aude Déruelle

13h15 : Éva Cornut, « La mélancolie érotique ou le “poison des amants’’ : étude de la circulation humorale dans la poésie du XVIIIème siècle »

13h40 : Gaëlle Noirot, « Sous les feux de la presse : construction et circulation d’une image fantasmée de la femme de scène à la fin du XIXe siècle »

14h05-14h30 : Discussion

14h30-14h45 : Pause-café

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Session 3 : Travailler, survivre, lutter : le large horizon des mobilités au sein du mouvement ouvrier

Modération : Noëlline Castagnez

14h45 Manon Roy, « Impossible circulation et court-circuitage de la travailleuse balzacienne »

15h10 Marc-Olivier Lacroix, « Le voyage comme internationalisme en pratique, les socialistes français à l’étranger durant la longue reconstruction »

15h35-16h00 : Discussion

16h00 : Conclusion.