Les circulations. Doctoriales Polen (Université d'Orléans)
Vendredi 17 avril 2026, Salle du Conseil
9h45 Accueil café
10h15 : Introduction par Cyrielle Girot
Session 1 : Aux origines des échanges, la circulation des supports
Modération : Chantal Senseby10h35 : Thomas Pinoteau, « De l’atelier à la terre : cycle de vie d’une monnaie romaine au IIIe siècle av. n. è. »
11h00 : Vanessa Nachar, « Les circulations dans les copies attribuées au Beryn Scribe »
11h25 – 11h50 : Discussion
12h-13h15 : Pause repas
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Session 2 : Entre érotisme et fantasme, les désirs mis en scène
Modération : Aude Déruelle
13h15 : Éva Cornut, « La mélancolie érotique ou le “poison des amants’’ : étude de la circulation humorale dans la poésie du XVIIIème siècle »
13h40 : Gaëlle Noirot, « Sous les feux de la presse : construction et circulation d’une image fantasmée de la femme de scène à la fin du XIXe siècle »
14h05-14h30 : Discussion
14h30-14h45 : Pause-café
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Session 3 : Travailler, survivre, lutter : le large horizon des mobilités au sein du mouvement ouvrier
Modération : Noëlline Castagnez
14h45 Manon Roy, « Impossible circulation et court-circuitage de la travailleuse balzacienne »
15h10 Marc-Olivier Lacroix, « Le voyage comme internationalisme en pratique, les socialistes français à l’étranger durant la longue reconstruction »
15h35-16h00 : Discussion
16h00 : Conclusion.