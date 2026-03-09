L’Oiseau Bleu n° 10 printemps 2026 : « La fabrique du temps en littérature de jeunesse »

Dirigé par :

Květuše KUNEŠOVÁ, Université de Hradec Králové, République tchèque

Thierry CHARNAY, Univ. Lille,E.A. 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue, F-59000 Lille, France

Sommaire

Dossier thématique

Introduction

L’instabilité temporelle dans l’ethno-conte français

Bochra CHARNAY et Thierry CHARNAY, Univ. Lille,E.A. 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue, F-59000 Lille, France

L’usage du temps dans le conte « Blanche-Neige » des frères Grimm et « Blanche de Neige » d’Alexandre Dumas

Ghislaine CHAGROT, Bibliothèque nationale de France

Maryentini de Maria Kyriaki : Le temps est un enfant rêveur

Nektarios-Georgios KONSTANTINIDIS, Docteur en Lettres de l’Université d’Athènes

L’album passeur de mémoire : télescopage du rêve et de l’Histoire au service de l’exaltation cocardière pendant la Grande Guerre. Une triple temporalité pour un formatage des esprits juvéniles

Laurence OLIVIER-MESSONNIER, Université de Lyon 1- CELIS Université de Clermont-Auvergne

« Mon cher journal » et le « je » narrateur : la subjectivité du temps en littérature de jeunesse

Květuše KUNEŠOVÁ, Université de Hradec Králové, République tchèque

De Lundi à Mardi ou Que le temps passe !

Marcela POUČOVÁ, Université Masaryk, Brno, République tchèque

Postface : Sur les routes du temps

Květuše KUNEŠOVÁ, Université de Hradec Králové, République tchèque

Notes de lecture

Nadège LANGBOUR, La littérature de jeunesse contre le harcèlement scolaire , L’Harmattan « Éducations et Sociétés », 2024.

Thierry CHARNAY, Univ. Lille,E.A. 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue, F-59000 Lille, France

Plusieurs facettes du mensonge dans la littérature de jeunesse. Květuše Kunešová, Bochra Charnay, Thierry Charnay (éds.) Explorations des thèmes du mensonge et de la vérité en littérature de jeunesse, Hradec Králové, Gaudeamus 2024, 148p.

Václava BAKESOVA, Université Masaryk, Brno, République Tchèque.

Lire en ligne…