Skén&graphie n° 9, L’Enfant et les Mues de l’album à la scène, dir. Julia Peslier

L’enfant vit l’âge de bien des métamorphoses. Son corps grandit. Il entre dans le langage et les langues, fait face à un monde mouvant. Or la pandémie, tout en aggravant la crise climatique, a mis à rude épreuve les enfants pris dans le mouvement en tension de la société tout entière. La création pour la jeunesse a su revenir à la mue animale et humaine comme un réservoir concret et métaphorique pour y puiser des représentations et lui parler du grandir, entre difficulté, vitalité et nécessité des processus de transformation. De l’album à la scène, des sciences naturelles aux arts de l’enfance, ce numéro explore ces narrations et scénographies nouvelles, adressées aux différents âges de l’enfance.

Deux ans et demi après les journées d'études "Les Mues en Mai ou L'Enfant et les mues", qui se sont tenues à Besançon en mai 2023, ce numéro de revue, fait encore croître la pensée de la mue pour les albums et la scène en ouvrant ses pages à des créations contemporaines et aux regards réflexifs et rétrospectifs de celles et ceux qui les ont portées à la scène et dans les livres à travers des entretiens, des recensions, des chroniques d'œuvres dramatiques, chorégraphiques, littéraires et albumiques où la mue se décline de la toute petite enfance à l'entrée vers les âges adultes. et dans notre responsabilité commune de proposer des pensées du sensibles nouvelles face à un monde en pleine évolution.

Moment visuellement fort de la revue, le carnet photographique met en regard harmonieusement dessins d'enfants, ébauches préparatoires des scénographies et dessins d'artistes et d'illustratrices, toutes et tous placées sous l'élgite pionnière de l'entomologue Maria Sybilla Merian, pour permettre de penser la scène jeunesse avec eux et non seulement pour eux.

—

Sommaire

Édito 9

CARNET CRITIQUE

Dossier : « L’Enfant et les mues, de l’album à la scène »

Coordonné par Julia PESLIER 27

Julia PESLIER, « Albums de mue, albums en mue ? Les petites scènes

du livre » 29

Céline SCHNEPF, Ramona BĂDESCU & Eleonora RIBIS, « Écrire des

mues pour le jeune public ». Table ronde animée et transcrite par

Julia PESLIER 59

Eleonora RIBIS, Marianne RULLAND & Julia MORLOT, « L’endroit

de la rencontre & La Mue ». Table ronde animée et transcrite par

Julia PESLIER 69

Carine ROUSSELOT, « L’espace scénique comme un cocon néces-

saire au renouvèlement de notre relation au spectacle et au vivant ? » 83

Stella DENOUS, « La mue comme métaphore écologique et

initiatique dans Une Chenille dans le cœur de Stéphane Jaubertie » 97

Quentin ARNOUD, « Mues textuelles, animales et identitaires dans

Les Contes de Poindi de Jean Mariotti : un savoir de l’enfance Kanak » 115

Julia PESLIER, « moi, canard. La mue, la langue et la merveille d’être

moi ». 133

« Mon canard peut dire Je là où Andersen va dire Il. » À propos de

moi, canard. Entretien avec Ramona BĂDESCU. Propos recueillis par

Julia PESLIER 143

« Un dessin en train de se faire comme le canard est en train de se

fabriquer ». À propos de moi, canard. Entretien avec Fanny DREYER.

Propos recueillis par Julia PESLIER 149

Joëlle KARCHE, « Anima et La Ménagerie graphique de Adèle Ogier &

Jérémy Montheau ou Le Voyage immobile » 167

« Tout est mue en création » Entretien avec Adèle OGIER

(Cie L’Atelier du vent). Propos recueillis par Joëlle KARCHE et Julia

PESLIER 171

CARNET PHOTOGRAPHIQUE

CARNET DE LA CRÉATION

Théâtre jeunesse inédit

Mariette NAVARRO, Et si tu danses (2022). Texte intégral présenté

par l’autrice 195

Ramona BĂDESCU, Les Forces Rondes (2023). Version intégrale du

texte adapté par la Cie Melampo, précédé d’une Note d’intention

d’Eleonora RIBIS 207

Céline SCHNEPF, Féroce. Monologue pour enfants non dociles (2022).

Texte intégral présenté par l’autrice 221

CARNET DES SPECTACLES, DES COMPAGNIES ET DES PROFESSIONNEL.LES



De l’écriture au plateau au théâtre édité pour la jeunesse

« Poucet ou comment ça sera de grandir, d’être, de devenir grand ».

Entretien avec Mariette NAVARRO, Marion LÉVY et Stanislas

SIWIOREK. Propos recueillis par Julia PESLIER 237

Élodie BOUYGUES, « Comment atteindre sa vitesse de libération ».

À propos de : Comment je suis devenue Olivia de Kévin Keiss 253

« La pièce est un manuel de survie ». Entretien avec Kevin KEISS.

Propos recueillis par Élodie BOUYGUES 257

Éditer, lire et faire lire la littérature théâtrale en Italie : la collection

I Gabbiani, Entretien avec Federica IACOBELLI, Propos recueillis et

traduits de l’italien par Quentin ARNOUD et Teresa SOLIS 265

Regards professionnels



« La mue depuis le Body-Mind Centering® », Entretien avec Janet

AMATO et Anne GARRIGUES. Propos recueilli par Carolane SANCHEZ 287

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO 309

ICONOGRAPHIE & CRÉDITS DU CAHIER PHOTOGRAPHIQUE 315