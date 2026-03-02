Skén&graphie, n° 9 : "L'enfant et les mues, de l'album à la scène" (dir. Julia Peslier)
Skén&graphie n° 9, L’Enfant et les Mues de l’album à la scène, dir. Julia Peslier
L’enfant vit l’âge de bien des métamorphoses. Son corps grandit. Il entre dans le langage et les langues, fait face à un monde mouvant. Or la pandémie, tout en aggravant la crise climatique, a mis à rude épreuve les enfants pris dans le mouvement en tension de la société tout entière. La création pour la jeunesse a su revenir à la mue animale et humaine comme un réservoir concret et métaphorique pour y puiser des représentations et lui parler du grandir, entre difficulté, vitalité et nécessité des processus de transformation. De l’album à la scène, des sciences naturelles aux arts de l’enfance, ce numéro explore ces narrations et scénographies nouvelles, adressées aux différents âges de l’enfance.
Deux ans et demi après les journées d'études "Les Mues en Mai ou L'Enfant et les mues", qui se sont tenues à Besançon en mai 2023, ce numéro de revue, fait encore croître la pensée de la mue pour les albums et la scène en ouvrant ses pages à des créations contemporaines et aux regards réflexifs et rétrospectifs de celles et ceux qui les ont portées à la scène et dans les livres à travers des entretiens, des recensions, des chroniques d'œuvres dramatiques, chorégraphiques, littéraires et albumiques où la mue se décline de la toute petite enfance à l'entrée vers les âges adultes. et dans notre responsabilité commune de proposer des pensées du sensibles nouvelles face à un monde en pleine évolution.
Moment visuellement fort de la revue, le carnet photographique met en regard harmonieusement dessins d'enfants, ébauches préparatoires des scénographies et dessins d'artistes et d'illustratrices, toutes et tous placées sous l'élgite pionnière de l'entomologue Maria Sybilla Merian, pour permettre de penser la scène jeunesse avec eux et non seulement pour eux.
—
Édito 9
CARNET CRITIQUE
Dossier : « L’Enfant et les mues, de l’album à la scène »
Coordonné par Julia PESLIER 27
Julia PESLIER, « Albums de mue, albums en mue ? Les petites scènes
du livre » 29
Céline SCHNEPF, Ramona BĂDESCU & Eleonora RIBIS, « Écrire des
mues pour le jeune public ». Table ronde animée et transcrite par
Julia PESLIER 59
Eleonora RIBIS, Marianne RULLAND & Julia MORLOT, « L’endroit
de la rencontre & La Mue ». Table ronde animée et transcrite par
Julia PESLIER 69
Carine ROUSSELOT, « L’espace scénique comme un cocon néces-
saire au renouvèlement de notre relation au spectacle et au vivant ? » 83
Stella DENOUS, « La mue comme métaphore écologique et
initiatique dans Une Chenille dans le cœur de Stéphane Jaubertie » 97
Quentin ARNOUD, « Mues textuelles, animales et identitaires dans
Les Contes de Poindi de Jean Mariotti : un savoir de l’enfance Kanak » 115
Julia PESLIER, « moi, canard. La mue, la langue et la merveille d’être
moi ». 133
« Mon canard peut dire Je là où Andersen va dire Il. » À propos de
moi, canard. Entretien avec Ramona BĂDESCU. Propos recueillis par
Julia PESLIER 143
« Un dessin en train de se faire comme le canard est en train de se
fabriquer ». À propos de moi, canard. Entretien avec Fanny DREYER.
Propos recueillis par Julia PESLIER 149
Joëlle KARCHE, « Anima et La Ménagerie graphique de Adèle Ogier &
Jérémy Montheau ou Le Voyage immobile » 167
« Tout est mue en création » Entretien avec Adèle OGIER
(Cie L’Atelier du vent). Propos recueillis par Joëlle KARCHE et Julia
PESLIER 171
CARNET PHOTOGRAPHIQUE
CARNET DE LA CRÉATION
Théâtre jeunesse inédit
Mariette NAVARRO, Et si tu danses (2022). Texte intégral présenté
par l’autrice 195
Ramona BĂDESCU, Les Forces Rondes (2023). Version intégrale du
texte adapté par la Cie Melampo, précédé d’une Note d’intention
d’Eleonora RIBIS 207
Céline SCHNEPF, Féroce. Monologue pour enfants non dociles (2022).
Texte intégral présenté par l’autrice 221
CARNET DES SPECTACLES, DES COMPAGNIES ET DES PROFESSIONNEL.LES
De l’écriture au plateau au théâtre édité pour la jeunesse
« Poucet ou comment ça sera de grandir, d’être, de devenir grand ».
Entretien avec Mariette NAVARRO, Marion LÉVY et Stanislas
SIWIOREK. Propos recueillis par Julia PESLIER 237
Élodie BOUYGUES, « Comment atteindre sa vitesse de libération ».
À propos de : Comment je suis devenue Olivia de Kévin Keiss 253
« La pièce est un manuel de survie ». Entretien avec Kevin KEISS.
Propos recueillis par Élodie BOUYGUES 257
Éditer, lire et faire lire la littérature théâtrale en Italie : la collection
I Gabbiani, Entretien avec Federica IACOBELLI, Propos recueillis et
traduits de l’italien par Quentin ARNOUD et Teresa SOLIS 265
Regards professionnels
« La mue depuis le Body-Mind Centering® », Entretien avec Janet
AMATO et Anne GARRIGUES. Propos recueilli par Carolane SANCHEZ 287
ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO 309
ICONOGRAPHIE & CRÉDITS DU CAHIER PHOTOGRAPHIQUE 315