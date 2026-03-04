Lejana. Revista crítica de narrativa breve, n° 19 : "Metamorfosis, animalidad y voces "no naturales" en la narrativa breve en español" (ed. por Ludmila Soledad Barbero y Petra Báder)

La revue Lejana de l’Université de Budapest publie un dossier consacré aux métamorphoses, à l’animalité et aux voix « non naturelles » dans les représentations littéraires aussi bien en Espagne qu’en Amérique Latine. Ce dossier s’intéresse en particulier à la narration brève : fables, contes, nouvelles.

Parmi les auteurs étudiés on compte Ruy Díaz de Guzmán, Juan Cruz Varela, Juana de Ibarbourou, Max Aub, Concha Alós, Reinaldo Arenas, Guadalupe Nettel, Tamara Silva Bernaschina, Stephany Méndez Perico, María Elena Walsh, Emiliano González et Jacinta Escudos. Le dossier a été préparé par Petra Báder (Université Eötvös Loránd) et Ludmila Soledad Barbero (Université Potsdam, Université de Buenos Aires), autrices aussi de l’introduction.

Ce numéro comporte également des articles d’Alejandro Enríquez, Sergio Fernández Martínez, Soledad Martínez Zuccardi et Nicole Masís-Chacón.

Consulter le sommaire et lire les études…