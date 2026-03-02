Documentation photographique, dossier n° 8170 : "Les Lumières" (dir. Jan Synowiecki)
À la question: “Qu’est-ce que les Lumières?”,
le philosophe Emmanuel Kant répondit, en
1784, qu’elles désignent le fait pour chacun
de sortir de son incapacité à raisonner et à
penser. “Sapere aude ” (“Ose savoir !”)
s’exclamait-il, en revendiquant la nécessité de
faire un usage public de son entendement
et de partager ses idées.
Pour le philosophe
allemand, le pouvoir émancipateur des
Lumières tenait à la raison, à la liberté
d’expression, aux vertus de l’éducation et à un
affranchissement de toute servitude intellectuelle.
En ces temps de remise en question de
la science, de retour des idéologies
autoritaires et de crise environnementale,
les Lumières représenteraient donc une
oasis où se ressourcer en même temps que
la matrice originelle de notre modernité.
Or, depuis plusieurs décennies, philosophes
comme historiennes et historiens se sont
attachés à déconstruire cette image d’Épinal
des Lumières.