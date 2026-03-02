Documentation photographique, dossier n° 8170 : "Les Lumières" (dir. Jan Synowiecki)

À la question: “Qu’est-ce que les Lumières?”,

le philosophe Emmanuel Kant répondit, en

1784, qu’elles désignent le fait pour chacun

de sortir de son incapacité à raisonner et à

penser. “Sapere aude ” (“Ose savoir !”)

s’exclamait-il, en revendiquant la nécessité de

faire un usage public de son entendement

et de partager ses idées.

Pour le philosophe

allemand, le pouvoir émancipateur des

Lumières tenait à la raison, à la liberté

d’expression, aux vertus de l’éducation et à un

affranchissement de toute servitude intellectuelle.

En ces temps de remise en question de

la science, de retour des idéologies

autoritaires et de crise environnementale,

les Lumières représenteraient donc une

oasis où se ressourcer en même temps que

la matrice originelle de notre modernité.

Or, depuis plusieurs décennies, philosophes

comme historiennes et historiens se sont

attachés à déconstruire cette image d’Épinal

des Lumières.

