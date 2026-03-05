Soroud. Revue de critique littéraire, n° 10 : "La recherche scientifique en littérature, langues et sciences humaines"

Soroud. Revue de critique littéraire, numéro 10 – Hiver 2026



"Recherche scientifique en littérature, langues et sciences humaines"

Le nouveau numéro annuel de la revue Soroud (numéro 10, hiver 2026), Revue de critique littéraire, vient de paraître. Soroud est une revue académique à comité de lecture, publiée par le Laboratoire de narratologie et des discours culturels, Faculté des Lettres et des Sciences humaines Ben M’Sik, Université Hassan II de Casablanca.

Ce dixième numéro est consacré au thème : « La recherche scientifique en littérature, langues et sciences humaines ».

Cet axe thématique s’inscrit dans une interrogation épistémologique et méthodologique globale portant sur le statut des sciences humaines, leurs fonctions, leurs cadres institutionnels, leurs transformations, ainsi que sur la reconfiguration des systèmes de production des savoirs. Il envisage les sciences humaines comme un système de recherche autonome, doté de ses propres objets, outils, méthodes et critères de construction, de validation et de circulation des connaissances.

À mesure que les sociétés se complexifient et que les transformations s’accélèrent, il apparaît que l’être humain, la langue, la culture, la mémoire, la représentation et la pratique ne peuvent être réduits à des équations prêtes à l’emploi ni à de simples indicateurs numériques. Comprendre la condition humaine requiert une forme de science qui articule la rigueur analytique et la sensibilité au sens ; l’interprétation et l’élaboration d’hypothèses ; l’attention au contexte et la déconstruction des structures profondes qui produisent les phénomènes et les reconfigurent.

Le numéro réunit des contributions scientifiques en anglais, français et arabe, proposées par des chercheurs du Maroc et d’ailleurs. Les études témoignent d’une diversité méthodologique et disciplinaire et abordent, entre autres, les politiques linguistiques, la légitimité et la méthodologie des sciences humaines, l’ouverture interdisciplinaire (littérature, linguistique, anthropologie, géographie), ainsi que l’éthique et le cadre juridique de la recherche scientifique.

Sommaire du numéro

Éditorial

· Anass BENICHOU ; Said ABANNAY, La recherche scientifique en géographie au Maroc : origines, défis et perspectives

· ABDELAALI KHARMOUM, Traduction spécialisée et enseignement des langues dans l’enseignement supérieur marocain : articuler théorie et pratique à la lumière des recherches en sciences humaines

· Ibtissame El Hannachi, L’anthropologie à l’épreuve du numérique : complexité, pensée critique et enjeux démocratiques dans les sciences humaines contemporaines

· Mariem MESBAHI, Quel avenir pour les sciences humaines et sociales ?

· Abdelali Al-Wadghiri, La langue arabe et ses horizons : visions et conceptions

· Mohamed ARHLIMOU, La recherche sémantique dans la linguistique générative et cognitive au Maroc : bilan et perspectives

· Omar ABOURICHA, L’enseignement de la grammaire arabe et de la linguistique dans les universités marocaines : état des lieux et défis

· Hamid Lahmidani, Fondements scientifiques et leurs manifestations dans la critique littéraire

· Mohamed Msaadi, La théorie critique arabe : enjeux de l’ouverture et questions de systématisation

· Miloud Arniba, La critique littéraire et son recours aux sciences humaines : étude académique de la critique marocaine comme modèle

· Mourad Tadghout, Entre texte et lecture : réflexions sur la critique littéraire arabe classique et moderne — le projet d’Abdelfattah Kilito comme étude de cas

· Mohammed Fennane, Les sciences humaines et la vérité de la littérature : questions de théorie et de méthode

· Adil Ben Mohamed Jahil, Les études historiques en arabe sur le Sahara marocain à l’époque contemporaine et actuelle : examen préliminaire des acquis, de la situation et des perspectives

· Zahra Douhabi, Anthropologie de l’environnement : une voie de recherche sur les questions environnementales et culturelles

· Abdelouahed Lamrabet, Thèses universitaires en littérature et en critique : aspirations de connaissance et efforts méthodologiques

· Jamal Bendahmane, Le cadre législatif et juridique de la recherche scientifique au Maroc : de l’éthique de la recherche à l’éthique normative

· Hassan Toubi, Quel lien entre la recherche scientifique et la recherche en éducation ?

· Omar El Amri, Les interrelations des sciences humaines : une voie pour développer l’esprit critique et analytique — liens épistémologiques entre histoire et cinéma (étude de cas)

Recensions

· Salem Elfayda, Méthodologie de la recherche à l’ère de l’intelligence artificielle : outils et techniques innovants

· Yassine Marroussi, Compte rendu de lecture : « Discussions de thèses de doctorat »

· Mohammed Mouhyiddine, Guide procédural pour les chercheurs universitaires en master et doctorat

· Sabah El-Yazghi, Ronan McDonald : La mort du critique

· Mohamed Bassim, Bernard Lahire : Les structures fondamentales des sociétés humaines

· Zineb Halifi, Bonnie Kime Scott : Taking Place: Environmental Change in Literature and Art

Informations de publication

· ISSN : 6771-2605

· Site web : www.soroud.ma

· Plateforme : https://scholarhub.univh2c.ma/soroud/

· E-mail : soroudmaroc@gmail.com

Remarque : certaines sources en ligne reprennent aussi un ISSN inversé (2605-6771), mais la plateforme ScholarHub de l’Université Hassan II affiche ISSN 6771-2605.