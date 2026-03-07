Diplômées n°296-297 : "Amour"

Le numéro 296-297 de la revue Diplômées, consacré au thème « Amour », propose une exploration interdisciplinaire de l’une des expériences humaines les plus universelles et pourtant les plus difficiles à définir. À la croisée de l’intime et du social, du biologique et du symbolique, de l’expérience personnelle et des constructions culturelles, l’amour apparaît comme un phénomène complexe qui traverse les époques, les cultures et les disciplines.

À travers des contributions issues de la philosophie, de la littérature, de la psychanalyse, de la sociologie, de la musicologie ou encore des arts, ce numéro interroge les multiples formes de l’amour (amour romantique, familial, spirituel, artistique ou politique) ainsi que les transformations contemporaines des relations affectives dans un monde marqué par les mutations technologiques, sociales et culturelles.

Les articles réunis explorent également la manière dont les récits et les perspectives féminines participent aujourd’hui à renouveler la compréhension du lien amoureux et de ses représentations. Fidèle à la vocation de la revue Diplômées, publiée par l’Association Française des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU), ce volume entend promouvoir la recherche et contribuer à la visibilité des femmes dans les domaines académiques et intellectuels.

En croisant analyses théoriques, études littéraires, réflexions cliniques et approches artistiques, ce numéro propose de penser l’amour non seulement comme expérience affective, mais aussi comme catégorie de connaissance, espace critique et enjeu culturel et politique contemporain.

Ont participé à ce numéro : Lin Bin, Haiyue Liu, Karina Karaeva, Jeanne Fouet et Rémi Fauvernier, Jocelyne Sauzeau-Martin, Denis Martin, Théclaire Boom Tatap, Biliana Vassileva, Dyane Raymond, Claude Mesmin, Samia Smida, Deborah Winterstein-Graciani, Anne Bergheim-Nègre, Sonia Bressler, Nicole Fouché, Pascale Denance, Zied Smat, Brahim Karoui, Marcel Taibé, Joseph Bertrand Dzene Edzegue, Camille Hervé, Amélie Lapointe, Maria Grazia Soldati, Fu Zhong Sophie Sendra, Christine Noël Lemaitre.