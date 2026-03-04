European Drama and Performance Studies, n° 26, 2026-1 : "Iconic Attitudes. Music, Masculinity, and Theatrical Performance (1960s-2020s)" (dir. S. Chaouche)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
European Drama and Performance Studies 2026 – 1, n° 26
"Iconic Attitudes. Music, Masculinity, and Theatrical Performance (1960s-2020s)"
Sous la direction de Sabine Chaouche
Paris, Classiques Garnier, coll. « European Drama and Performance Studies », n° 26, 2026.
European Drama and Performance Studies est une revue consacrée à l'histoire des arts du spectacle. Les numéros thématiques sont publiés en français et/ou en anglais.