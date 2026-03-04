Revue
Nouvelle parution
European Drama and Performance Studies, n° 26, 2026-1 :

European Drama and Performance Studies, n° 26, 2026-1 : "Iconic Attitudes. Music, Masculinity, and Theatrical Performance (1960s-2020s)" (dir. S. Chaouche)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "European Drama and Performance Studies", 2026
  • EAN : 9782406203698
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20370-4
  • ISSN : 2266-9035
  • Numéro : 26
  • 346 pages
  • Prix : 39 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

European Drama and Performance Studies 2026 – 1, n° 26

"Iconic Attitudes. Music, Masculinity, and Theatrical Performance (1960s-2020s)"

Sous la direction de Sabine Chaouche

Paris, Classiques Garnier, coll. « European Drama and Performance Studies », n° 26, 2026.

European Drama and Performance Studies est une revue consacrée à l'histoire des arts du spectacle. Les numéros thématiques sont publiés en français et/ou en anglais.

Sommaire…