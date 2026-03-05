La Revue des Deux-Mondes, n° 3861 : "Georges Orwell l'intemporel"

Un seul roman a suffi à établir la notoriété de cet écrivain britannique, né en 1903. Un seul roman, sous la forme d’une dystopie écrite au sortir de la Seconde Guerre mondiale et qui présentait le monde de demain, imaginé par un auteur très tôt conscient des dérives des totalitarismes du début du siècle dernier, en particulier du stalinisme qui a pourtant fasciné tant d’intellectuels européens. 1984 se voulait un avertissement. Il est devenu, au fil des décennies, l’illustration la plus efficace d’un système politique de contrôle et d’oppression, symbolisé par la figure de Big Brother.

Mais qui fut George Orwell ? Qui fut cet homme issu d’une famille d’Anglo-Indiens, comme on désignait alors les administrateurs de l’Empire britannique, lequel s’étendait sur une grande partie du globe ? Personnalité singulière, Anglais typique et atypique, homme de gauche engagé, obser vateur et fin chroniqueur de son temps, George Orwell fut un visionnaire remarquable dont le dernier roman n’a cessé de gagner en actualité depuis sa parution, en juin 1949. […]

