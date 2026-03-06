Bulletin d'informations proustiennes n°56/2026
Le Bulletin d'informations proustiennes (BIP), revue placée sous la direction de Sophie Duval et Guillaume Perrier et désormais publiée aux éditions Honoré Champion, fait le point chaque année sur le travail entrepris par l’équipe Proust de l’Institut des textes et manuscrits modernes (CNRS/ENS) dans les domaines de la genèse, de l’édition et de l’interprétation de l’œuvre de Marcel Proust. La revue présente aussi régulièrement des inédits. La dernière partie du Bulletin d'informations proustiennes est consacrée aux « Notes de lecture » et à la chronique détaillée des « Ventes », « Manifestations » et « Publications » proustiennes.
Avant-propos, par Sophie Duval et Guillaume Perrier
Signatures
Le « Journal » de Proust : les envois autographes des Plaisirs et les Jours (I), par Thierry Laget
Proust et les penseurs de la nature
Comme des « ramiers fraternels ». Introduction, par Julie André
Un livre fantôme de Proust : Les Six Jardins du Paradis, par Christophe Pradeau
Le sphex de Proust, ou la métamorphose du savoir naturaliste, par Florence Godeau
« Faire parler le visage de l’homme » et des animaux chez Darwin et chez Proust, par Céline Surprenant
Darwin et la race des tantes. Genre, évolution et différence dans Sodome et Gomorrhe I, par Mat Fournier
Autour du visible et de l’invisible dans la représentation de la nature : Ruskin, Michelet et quelques autres, par Edward J. Hughes
La fleur et le papillon : Proust et Ruskin devant la nature, par Emily Eells
Nature, art, société : autour de Proust, Ruskin, Emerson et Thoreau. Table ronde avec Julie André, Jeffrey Burkholder, Françoise Leriche et François Proulx
Varia
Sur trois dissertations de l’année de rhétorique (1887-1888) de Marcel Proust, par Emmanuelle Kaës
L’homme aux échasses (II), par Yuji Murakami
Notes de lecture par Pauline Moret-Jankus, Maury Bruhn, Eri Wada, Virginie Greene, Francine Goujon
Les activités proustiennes, par Pyra Wise
Les ventes - Les manifestations - Les publications
Version PDF : e-EAN 9782745365347. 27 €