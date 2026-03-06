Bulletin d'informations proustiennes n°56/2026

Le Bulletin d'informations proustiennes (BIP), revue placée sous la direction de Sophie Duval et Guillaume Perrier et désormais publiée aux éditions Honoré Champion, fait le point chaque année sur le travail entrepris par l’équipe Proust de l’Institut des textes et manuscrits modernes (CNRS/ENS) dans les domaines de la genèse, de l’édition et de l’interprétation de l’œuvre de Marcel Proust. La revue présente aussi régulièrement des inédits. La dernière partie du Bulletin d'informations proustiennes est consacrée aux « Notes de lecture » et à la chronique détaillée des « Ventes », « Manifestations » et « Publications » proustiennes.

Avant-propos, par Sophie Duval et Guillaume Perrier

Signatures

Le « Journal » de Proust : les envois autographes des Plaisirs et les Jours (I), par Thierry Laget

Proust et les penseurs de la nature

Comme des « ramiers fraternels ». Introduction, par Julie André

Un livre fantôme de Proust : Les Six Jardins du Paradis, par Christophe Pradeau

Le sphex de Proust, ou la métamorphose du savoir naturaliste, par Florence Godeau

« Faire parler le visage de l’homme » et des animaux chez Darwin et chez Proust, par Céline Surprenant

Darwin et la race des tantes. Genre, évolution et différence dans Sodome et Gomorrhe I, par Mat Fournier

Autour du visible et de l’invisible dans la représentation de la nature : Ruskin, Michelet et quelques autres, par Edward J. Hughes

La fleur et le papillon : Proust et Ruskin devant la nature, par Emily Eells

Nature, art, société : autour de Proust, Ruskin, Emerson et Thoreau. Table ronde avec Julie André, Jeffrey Burkholder, Françoise Leriche et François Proulx

Varia

Sur trois dissertations de l’année de rhétorique (1887-1888) de Marcel Proust, par Emmanuelle Kaës

L’homme aux échasses (II), par Yuji Murakami

Notes de lecture par Pauline Moret-Jankus, Maury Bruhn, Eri Wada, Virginie Greene, Francine Goujon

Les activités proustiennes, par Pyra Wise

Les ventes - Les manifestations - Les publications

